بر اساس گزارش بیست‌وچهارمین نشست کمیته مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه و افزایش تولید از میدان‌های نفتی سپهر و جفیر ، از مرز ۳۴.۵ میلیون بشکه عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وچهارمین نشست کمیته مشترک مدیریت (JMC) طرح توسعه و افزایش تولید میدان‌های نفتی سپهر و جفیر، با حضور اعضای کمیته ازجمله نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، مجری طرح و نمایندگان پیمانکاران برگزار شد و در آن، گزارش جامعی از پیشرفت فیزیکی و عملیاتی طرح ارائه و روند اجرای برنامه‌های حفاری، بهره‌برداری و توسعه تأسیسات سطح‌الارضی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته همچنین با ارزیابی عملکرد پیمانکار، آخرین صورت وضعیت مالی پروژه را پس از بررسی، تأیید کردند.

اعضای JMC کارفرما با تأکید بر اهمیت راهبردی میدان‌های سپهر و جفیر در سبد تولید نفت کشور، بر لزوم توسعه متوازن، تولید از سازند ایلام و افزایش تولید نفت سنگین به موازات نفت سبک از میدان‌های سپهر و جفیر تأکید کردند و آن را عاملی مؤثر در پایداری تولید و صیانت از مخزن دانستند.

در ادامه نشست اعلام شد که تولید تجمعی نفت از این میدان‌ها تاکنون از مرز ۳۴.۵ میلیون بشکه عبور کرده است؛ رقمی که بیان‌کننده نقش مؤثر اجرای این طرح در افزایش تولید و تحقق اهداف کلان صنعت نفت کشور است.

در بخش دیگری از این نشست، موضوعات مرتبط با الزامات اچ‌اس‌ئی، بهینه‌سازی فرآیند‌های اجرایی و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های فنی و عملیاتی بررسی و تصمیم‌های لازم برای تسریع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اتخاذ شد.

در پایان بیست‌وچهارمین نشست کمیته مشترک مدیریت (JMC) طرح توسعه و افزایش تولید میدان‌های نفتی سپهر و جفیر، مقرر شد مصوبات این جلسه در بازه‌های زمانی تعیین‌شده پیگیری و نتایج اقدام‌های انجام‌شده در نشست آتی کمیته مشترک مدیریت ارائه و ارزیابی شود.