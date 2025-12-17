نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: تقویت مسیر‌های صادراتی زمینه رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقاء جایگاه منطقه در بازار‌های ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

رسانه‌ها و همراهی مردم، ضامن تسریع مطالبات در جیرفت و عنبرآباد

رسانه‌ها و همراهی مردم، ضامن تسریع مطالبات در جیرفت و عنبرآباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، بهنام سعیدی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اعضای بسیج رسانه جیرفت با اشاره به جایگاه رسانه‌ها اظهار کرد: رسانه‌ها انتقادات و تقدیر‌ها را به خاطر مردم انجام می‌دهند و این نقش شایسته تقدیر است.

وی با تاکید بر پایبندی به قانون بیان کرد: قانون باید همواره فصل‌الخطاب باشد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با بیان اینکه همواره سیره شهدا را مرور می‌کند، گفت: در همه مراحل از شهدا کمک خواستم و با آنان عهد بستم تا پای جان در خدمت مردم باشم و با همین نگاه وارد عرصه سیاست شدم.

وی، انجام کار‌های زیربنایی را اولویت خود دانست و با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی جنوب کرمان، اظهار کرد: تقویت مسیر‌های صادراتی زمینه رونق اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقاء جایگاه منطقه در بازار‌های ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

سعیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ساختار مجلس گفت: ۱۶ کمیسیون در مجلس وجود دارد و پس از بررسی‌های فراوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را انتخاب کردم، زیرا این کمیسیون مادر کمیسیون‌هاست و بیشترین متقاضی را داشت.

وی از تشکیل فراکسیون همدلی و پیشرفت با حضور ۱۲۶ نماینده دور اولی خبر داد و افزود: در فراکسیون فرهنگیان و فراکسیون مقاومت تلاش کردیم اثرگذاری ملموسی داشته باشیم.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به مطالبات آموزشی منطقه جنوب کرمان اظهار کرد: پیگیری استقلال آموزش و پرورش بخش اسماعیلی جیرفت یکی از اولویت‌های جدی بود که تحقق آن نقش موثری در بهبود مدیریت آموزشی و ارتقاء کیفیت تحصیل دانش‌آموزان خواهد داشت.

سعیدی، راه ادامه کار را همدلی و یک صدایی دانست و با تشریح روند استقلال فرماندهی انتظامی جنوب کرمان گفت: با همراهی و انسجام این زیرساخت مهم در آستانه راه‌اندازی قرار دارد.

وی از سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بخش معادن خبر داد و از رسانه‌ها خواست به عنوان نمایندگان افکار عمومی در تدوین سرفصل نطق‌ها مشاوره بدهند و به عنوان بازوی نماینده در به ثمر رساندن پیگیری‌ها و مطالبات مردم نقش‌آفرینی کنند.

سعیدی با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری آگاهانه تصریح کرد: تسریع روند پیگیری مطالبات تنها با همراهی مردم و حمایت رسانه‌ها ممکن است و تک تک مطالبات خبرنگاران را که در این نشست ارائه شدند با جدیت پیگیری خواهم کرد.