نشستی با حضور رئیس شورای حل اختلاف استان تهران و خیرین برگزار شد که در آن راهکارهای تسریع در آزادی زندانیان واجد شرایط و تقویت مراقبتهای پس از خروج از زندان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترکی با حضور حجتالاسلام علی نجفی، سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران، شمسالدین جلیلی پیران قائممقام سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران، حجتالاسلام احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندانها و تعدادی از خیرین با هدف بررسی راهکارهای مؤثر در زمینه آزادی زندانیان و مراقبتهای پس از خروج از زندان برگزار شد.
در این نشست، حاضران با تأکید بر نقش مهم تعامل نهادهای قضایی، شوراهای حل اختلاف و مشارکت خیرین، به بررسی ظرفیتهای موجود برای تسهیل فرآیند آزادی زندانیان واجد شرایط پرداختند.
همچنین بر ضرورت استفاده از سازوکارهای صلح و سازش، جلب رضایت شکات و بهرهگیری از کمکهای مردمی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید شد.
بخش دیگری از این نشست به موضوع مراقبتهای بعد از خروج از زندان اختصاص داشت که در آن، بر اهمیت حمایتهای اجتماعی، اشتغالزایی، پیگیری وضعیت معیشتی و جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به چرخه جرم تأکید شد.
حاضران بر لزوم برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای حمایت پایدار از زندانیان آزادشده اتفاق نظر داشتند.
همچنین مقرر شد تعامل و همکاری بین شورای حل اختلاف استان تهران، دادستانی و خیرین با هدف گسترش برنامههای حمایتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و مردمی ادامه یابد.