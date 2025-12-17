رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، طرحهای زیرساختی مرکز تحقیقات معدنی ایران (یزد) را افتتاح و بر تسریع راه‌اندازی پردیس علم و فناوری استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، این مجموعه زیربنایی جدید شامل آزمایشگاه و مرکز شبیه‌ساز است؛ اقدامی که نقطه‌عطفی در ارتقای توان علمی، پژوهشی و مدیریتی صنعت معدن کشور ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، آزمایشگاه و مرکز شبیه‌ساز تخصصی این مرکز با بهره‌گیری از تجهیزات روز دنیا، امکان انجام مطالعات معدنی، آموزش‌های تخصصی و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه معدن را مهیا ساخته است.

در حاشیه مراسم، نشستی با حضور مدیران برگزار شد که در آن، رییس هیئت عامل ایمیدرو ضمن قدردانی از تلاش‌های مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد، بر تسریع در راه‌اندازی پردیس علم و فناوری استان یزد که در اختیار این مرکز قرار دارد تأکید کرد و این طرح را گامی مهم در پیوند صنعت و علم دانست.

محمدجواد دهقانی فیروزآبادی، مدیر مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران یزد نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در پردیس علم و فناوری ارائه کرد و با اشاره به توانمندی‌های فنی این مجموعه گفت: آزمایشگاه این مرکز با بهره‌مندی از پیشرفته‌ترین تجهیزات و آخرین فناوریهای جهانی، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف معدنی و پژوهشی را دارد.