به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نماینده ولی فقیه در استان لرستان در نخستین همایش تخصصی نهج البلاغه فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزاری چنین همایش‌هایی را جلو‌ه هایی از پیوند علم پژوهش و معنویت دانست و اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه و پیوند عمیق نیرو‌های مسلح با معارف دینی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی است که توانسته الگویی الهام بخش برای ملت‌ها در مقابله با نظام سلسله فراهم آورد.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی با تبیین شخصیت بی نظیر امیر المؤمنین على علیه السلام به جایگاه نهج البلاغه اشاره کرد و افزود: نهج البلاغه. کتابی است که می‌تواند هم دنیا و هم آخرت انسان را سامان دهد. کتابی که اگر مبنای عمل حکومت‌ها قرار گیرد عدالت اجتماعی، امنیت پایدار، رفاه عمومی و تعالی اخلاقی در جامعه محقق خواهد شد.



در این مراسم که جمعی از روحانیون، مدیران استانی، کارکنان نیروی انتظامی لرستان، فرماندهان نیرو‌های مسلح استان و خانواده‌های معظم شهدای ناجا حضور داشتند، از برگزیدگان آثار برتر در بخش‌های فیلم کوتاه، سرود، مقاله‌نویسی شعر و نقاشی با محوریت نهج البلاغه با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.



در ادامه نیز از خانواده‌های معظم شهدای نیروی انتظامی لرستان قدردانی شد.