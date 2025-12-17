رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: از اول سال تا‌کنون ۱۴هزار و ۲۷۸ پرونده در شعبه دادگاه صلح شهرستان بوشهر وارد شده است که در مقابل از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۲ پرونده رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در جریان بازدید از شورای حل اختلاف و شعب دادگاه صلح شهرستان بوشهر از بخش‌های مختلف این حوزه بازدید کرد و با حضور در شعبات مختلف با کارکنان قضائی و اداری از نزدیک دیدار کرد و همچنین روند رسیدگی‌ها و عملکرد هر شعبه را مورد بررسی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با حضور در دادگاه‌های صلح شهرستان بوشهر گفت: از اول سال تا‌کنون ۱۴ هزار و ۲۷۸ پرونده در شعبه دادگاه صلح شهرستان بوشهر وارد شده است که در مقابل از این تعداد ۱۳ هزار و۶۲ پرونده رسیدگی شده است.

مهرانگیز با اشاره به ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، افزود: در دادگاه صلح باید از توان و ظرفیت شورای حل اختلاف نیز به‌صورت مؤثر استفاده شود تا زمینه کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات فراهم شود.

وی گفت: استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف در کنار دادگاه صلح می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه داشته باشد و این موضوع باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.