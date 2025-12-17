

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری از بارگذاری دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی در درگاه دولت خبر داد و گفت: اکنون توافق اولیه کشت فراسرزمینی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار در کشورهای روسیه، کنیا و تانزانیا صورت گرفته است.

وی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: برای کشت فراسرزمینی حدود ۲۰۰ هزار هکتار در کشور روسیه، ۵۰۰ هزار هکتار در کنیا و یک میلیون هکتار در تانزانیا توافق اولیه صورت گرفته است.