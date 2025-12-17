به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه شهرکرد گفت: در این رویداد افسانه قانی، دانشیار گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد، به عنوان پژوهشگر رتبه اول این همایش برگزیده شد و فروغ عالیپور، مدرس مدعو گروه فرش در گرایش مرمت قالی عنوان برگزیده بخش مرمت را کسب کرد.

کریمی افزود: همچنین مازیار کبیری دانش آموخته دانشگاه شهرکرد به عنوان برگزیده بخش رنگرزی مورد تقدیر قرار گرفت.

به گفته وی ششمین همایش ملی دستاورد‌های علمی پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان فرش ایران، به همت انجمن علمی فرش ایران، گروه صنایع دستی دانشکده هنر و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی سوره برگزارشد.