به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر ضمن هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی در جامعه گفت: پلیس اجازه قدرت نمایی و جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

وی با بیان اینکه پلیس همواره با اجرای طرح گوناگون به دنبال ارتقاء سطح احساس امنیت در شهروندان است افزود: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و در راستای اجرای طرح ۵ روزه برخورد با عاملین شرارت و اراذل و اوباش، شناسایی و کنترل این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر در ادامه گفت: در اجرای این طرح، ۱۷ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار به مقر‌های انتظامی و پلیس امنیت عمومی شهرستان رضوانشهر احضار و از آنها در خصوص عدم ارتکاب هرگونه ناهنجاری اجتماعی تعهد دریافت شد.

این مقام انتظامی افزود: در اجرای این طرح ۱۳ نفر از عاملین شرارت نیز که با ایجاد درگیری خیابانی موجب رعب و وحشت و مزاحمت برای شهروندان شده بودند، دستگیر که در بازرسی از این افراد ۱ قبضه سلاح گرم (شکاری) کشف و در این راستا ۳ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع گرارس نیز کشف شد.

سرهنگ حامد شادبهر در پایان با اشاره به اینکه متهمان ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: پلیس در سایه حمایت‌های قضائی و مردمی با افرادی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کنند با قدرت و قاطعیت برخورد کرده و در این راستا به هیچ وجه با قانون‌شکنان مماشات نخواهد کرد.