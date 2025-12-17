تیم پسران کشورمان با برتری مقابل فرانسه به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی اسکیت رولبال پیوست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یک‌چهارم‌نهایی هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ که در شهر دبی کشور امارات برگزار می‌شود، تیم ملی پسران اسکیت رولبال ایران موفق شد با نمایش قدرتمند و برنامه‌ریزی دقیق، تیم فرانسه را به عنوان یکی از قربانیان این مرحله کنار بزند و راهی مرحله نیمه‌نهایی شود.

در این دیدار حساس که با فرصت‌های حمله‌ای چشمگیر برای ملی‌پوشان ایران همراه بود، ملی‌پوشان توانستند برتری فنی خود را به خوبی نشان دهند و با نتیجه قاطع ۱۰ بر یک حریف اروپایی را مغلوب کنند و به جمع چهار تیم برتر جهان راه پیدا کنند.

طبق برنامه مرحله بعد، ملی‌پوشان ایران در نیمه‌نهایی به مصاف یکی از تیم‌های برتر دیگر این رقابت‌ها یعنی کنیا خواهند رفت تا برای رسیدن به فینال مبارزه‌ای سخت و جذاب داشته باشند.