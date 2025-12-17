هفتمین مرحله پیش‌فروش سکه مرکز مبادله ایران با تخصیص ۵۱ هزار و ۵۷۵ قطعه انواع مسکوک طلا به اتمام رسید. برندگان این مرحله می‌توانند سکه‌های خود را از تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۵ از شعب بانک ملی ایران دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفتمین مرحله پیش فروش سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۵۱ هزار و ۵۷۵ قطعه انواع مسکوک طلا به پایان رسید.

در این مرحله از پیش فروش، ۲۰ هزار و ۹۴ قطعه ربع سکه بهار آزادی و ۱۴ هزار و ۲۵۳ قطعه نیم سکه بهار آزادی به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین تخصیص تمام سکه بهار آزادی (امامی) با تعداد ۱۷ هزار و ۲۲۸ قطعه انجام شد.

تمام ‏سکه، نیم سکه و ربع‏ سکه تخصیص داده شده در این پیش فروش ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

براساس آگهی هفتمین مرحله پیش‌فروش سکه طلا، در این مرحله هر فرد با یک کد ملی می‌توانست در مجموع ۱۵ قطعه سکه پیش خرید کند که این تعداد شامل ۳ سکه تمام، ۵ نیم سکه و ۷ ربع‌سکه است، به شرط آنکه مجموع سفارشات در این مرحله حداکثر ۱۵ قطعه و مجموع سفارشات تخصیص یافته در پیش فروش‌های برگزار شده شهریور، مهر، آبان و آذرماه ۱۴۰۴ برای هر کاربر از ۱۵ قطعه بیشتر نشود.

۵ فروردین ۱۴۰۵ شروع تحویل

برندگان این پیش فروش می‌توانند از روز ۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ جهت تحویل سکه خود به شعب انتخابی بانک ملی ایران مراجعه و اقدام به دریافت سکه کنند.

تحویل فیزیکی

شعب منتخب بانک ملی ایران محل تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش است؛ این شعب توسط متقاضی پیش‏‌خرید در زمان ثبت سفارش در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir انتخاب شده است.

متقاضی خرید سکه طلا می‌تواند از روز شروع تحویل و حداکثر تا ۲۱ روز کاری، به شعبه منتخب خود مراجعه و سکه طلای خریداری‏ شده را دریافت کند؛ اما باید توجه داشت که این بازه زمانی به دوره‌های «با هزینه تحویل و بدون هزینه انبارداری» و «با هزینه تحویل و با هزینه انبارداری» تقسیم می‌شود.

تحویل بدون هزینه انبارداری با هزینه تحویل

متقاضی موظف است در هنگام دریافت سکه طلای خریداری شده از شعبه انتخاب شده در سامانه، تا ۷ روز کاری از زمان شروع تحویل به ازای هر قطعه مسکوک طلا مبلغ ۳۰ هزار تومان به‌عنوان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

تحویل با هزینه انبارداری با هزینه تحویل

در صورتی که متقاضی در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۸ تا ۲۱ روز کاری از زمان شروع تحویل) جهت دریافت سکه طلای خریداری شده به شعبه انتخاب شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به‌ازای هر قطعه مسکوک طلا مبلغ ۵۰ هزار تومان به‌صورت روزانه تقویمی (کاری و غیرکاری) به‌عنوان هزینه انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

انصراف از پیش خرید

شایان ذکر است، متقاضیان از تاریخ هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ تا حداکثر ۱۰ روز کاری پیش از ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴، می‌توانند از پیش خرید اعلام انصراف کنند. در صورت ثبت درخواست انصراف از پیش‏ خرید در سامانه معاملات سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبلغ ثبت ‏سفارش پس از کسر هزینه‏ کارمزد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری عودت داده می‌شود.

انفساخ معامله

در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت ۲۱ روز کاری از زمان شروع تحویل به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه، معامله منفسخ شده (خود به خود خاتمه یافته) و وجه سفارش پس از کسر کارمزد مرکز مبادله و سایر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی خرید عودت داده می‌شود.