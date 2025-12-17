مهار آتشسوزی مخزن مازوت کارخانه سیمان دورود
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری دورود گفت: آتشسوزی مخزن مازوت کارخانه سیمان دورود با تلاش آتشنشانان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دورود اظهار کرد: آتشسوزی در مخزن مازوت کارخانه سیمان دورود مهار شد.
آیت جمالی فولادوند افزود: کانون این آتشسوزی یک مخزن ذخیره ۱۶۸ هزار لیتری مازوت بود که با کمک نیروهای امدادی در ساعت ۱۳:۱۵ بهطور کامل خاموش شد.
وی با بیان اینکه حریق کارخانه سیمان از هر نظر یک عملیات بحرانی محسوب میشد، ادامه داد: در اوج عملیات، ۳۶ نیروی عملیاتی با بهرهگیری از ۶ دستگاه خودروی اطفاء سنگین برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به فاجعهای بزرگتر، بهطور مستمر درگیر مبارزه با شعلههای آتش بودند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دورود با اشاره به نظارت مستقیم مسئولان بر عملکرد تیمهای امدادی، تأیید کرد: فرماندار، معاون فرماندار و شهردار در محل حادثه حضور یافته و از نزدیک بر روند کنترل حریق نظارت داشتند.
وی اشاره کرد: هم اکنون، عملیات ایمنسازی نهایی در محل به اتمام رسیده و تیمهای کارشناسی برای تعیین علت دقیق بروز این آتشسوزی مهیب وارد عمل شدهاند.