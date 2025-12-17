پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون مدیریت توسعه و منابع استاندار کرمان گفت: هماهنگیهای نهایی برای اسکان زائران و پشتیبانی مراسم سالگرد شهیذ حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان انجام شد و آمادگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم وجود دارد
مرضیه مهدوی روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، در هفتمین جلسه کمیته پشتیبانی هماهنگی ستاد مکتب حاج قاسم سلیمانی: تا این مرحله، همه نیازهای مطرحشده از سوی کمیتههای مردمی و مواکب شناسایی و تأمین شده و کمیته پشتیبانی وظایف خود را بهطور کامل انجام داده است.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم مراسمی در شأن شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی برگزار کرده و در پیشگاه شهدا سربلند باشیم.
مراسم اعتکاف نیز طبق روال هر سال و با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد و در این زمینه هیچگونه مشکل یا موضوع خاصی وجود ندارد