رئیس پلیس فتای گیلان از افزایش کلاهبرداری با پیامک جعلی سهام عدالت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ امیرحسین نقی مهر با هشدار نسبت به افزایش پیامکهای جعلی تحت عنوان واریز سود سهام عدالت گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامکهایی از شمارههای ناشناس و قابلاعتمادبهنظر درصدد فریب کاربران و سرقت اطلاعات بانکی آنان هستند.
وی افزود: این لینکهای جعلی افراد را به صفحات فیشینگ هدایت میکنند و پس از وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت و حساب، برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان صورت میگیرد.
رئیس پلیس فتای گیلان ادامه داد: پیامکهای رسمی تنها از سرشمارههای معتبر ارسال میشوند و شهروندان باید از باز کردن لینکهای مشکوک و ارائه هرگونه اطلاعات شخصی به صفحات غیررسمی و ناشناس جداً خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.
سرهنگ نقی مهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده پیامکهای مشکوک، بلافاصله موضوع را از طریق سامانه رسمی پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ منعکس نموده تا اقدامات لازم برای مقابله با این شیوههای کلاهبرداری انجام شود.
وی همچنین تأکید کرد که تنها مرجع معتبر برای پیگیری وضعیت سهام عدالت سامانه رسمی سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir است و مراجعه به سایر آدرسها میتواند موجب بروز خطر شود.