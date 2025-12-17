توضیحات زاکانی درباره چمنکاری در پایتخت
شهردار تهران گفت: معمولاً از چمنهای کمآببر استفاده میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره چمنکاری میدان آزادی، گفت: در برخی اماکن که جنبه نمادین دارد، چمنها را ترمیم میکنیم. معمولاً در ترمیم از چمنهای کمآب استفاده میکنیم تا هفتهای یکبار نیاز به آبدادن داشته باشد.
وی افزود: در عینحال در امکانی که جنبه نمادین ندارد، اینگونه عمل نمیکنیم و سه سال است بذر چمن نمیکاریم.
شهردار تهران با اشاره به نیاز افزایش اتوبوس برای پایتخت، تاکید کرد: برای تهران نیاز به ۹ هزار اتوبوس داریم. چهار سال پیش ۸۶۰ اتوبوس فعال و در گردش تحویل گرفتیم و اکنون بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ اتوبوس فعال در تهران داریم.