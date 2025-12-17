پلمپ واحد آسیاب پلاستیک غیرمجاز و آلاینده در ورامین
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین از شناسایی و پلمپ یک واحد آسیاب پلاستیک غیر مجاز خبر داد که بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت میکرد و با تخلیه غیر اصئلی پساب و پسماند موجب آلودگی گسترده آب و خاک منطقه شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمد فریدی با اعلام این خبر گفت: در پی پایش های مستمر و بازدیدهای میدانی کارشناسان این اداره، یک واحد آسیاب پلاستیک که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت میکرد و با تخلیه غیراصولی پساب و پسماند خود موجب آلودگی گسترده آب و خاک شده بود، شناسایی شد.
وی افزود: با توجه به تخلفات محرز زیست محیطی و تهدید جدی این واحد برای منابع طبیعی و سلامت عمومی، پس از طی مراحل قانونی و با هماهنگی مراجع قضایی، این واحد آلاینده پلمپ شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با واحدهای آلاینده تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین در راستای انجام وظایف قانونی خود، با هرگونه فعالیت غیرمجاز و آلاینده که منجر به تخریب محیط زیست و تهدید سلامت شهروندان شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.