جانشین فرماندهی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با بیان اینکه پایگاه‌های مقاومت بسیج با حداقل امکانات و حداکثر اثرگذاری در متن محلات حضور دارند، گفت: انتخاب پایگاه‌های اسوه نشان‌دهنده نقش مؤثر بسیج در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و تحقق محله‌محوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرتیپ پاسدار مسعود فلاحی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج (اسوه) در بقعه متبرکه علی‌بن‌مهزیار اهوازی اظهار کرد: بسیج رسانه استان خوزستان با عملکردی امیدآفرین موفق به کسب رتبه برتر در سطح کشور شده است که این موفقیت را به فعالان این حوزه و به‌ویژه آقای بهمنی و همکاران ایشان تبریک می‌گوئیم.

وی افزود: فرایند ارزیابی پایگاه‌های مقاومت بسیج هر سال پس از هفته بسیج و در قالب طرح «اسوه» انجام می‌شود که طی آن، عملکرد پایگاه‌ها در حوزه‌های محلات، مساجد و ادارات مورد بررسی قرار می‌گیرد و سال جاری از میان بیش از دو هزار پایگاه مقاومت در کشور، ۷۵ پایگاه به‌عنوان پایگاه‌های اسوه شناسایی شدند.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان ادامه داد: این پایگاه‌ها پس از رقابت و ارزیابی دقیق در چارچوب سند اعتلای بسیج و قرارگاه‌های یازده‌گانه، به‌عنوان الگو‌های برتر معرفی شدند و امروز در این نمایشگاه، محصولات، تولیدات و عملکرد خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

سردار فلاحی با اشاره به بازدید خود از غرفه‌های نمایشگاه تصریح کرد: نسبت به سال گذشته، امسال شاهد رونق، نشاط و پویایی بیشتری در پایگاه‌های مقاومت هستیم که نشان‌دهنده زنده‌بودن روحیه جهادی در محلات است و جای شکرگزاری دارد.

وی با تأکید بر نقش اجتماعی پایگاه‌های مقاومت گفت: این پایگاه‌ها با حضور میدانی در محلات، به‌خوبی مسائل و آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد را شناسایی کرده است و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل آنها اقدام کرده‌اند، به نحوی که در برخی محلات از هر ۱۰ خانواده در آستانه طلاق، هفت خانواده به زندگی مشترک بازگشته‌اند.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان افزود: حفظ بنیان خانواده از مهم‌ترین دستاورد‌های این اقدامات است، چراکه فروپاشی خانواده زمینه‌ساز آسیب‌های عمیق اجتماعی در آینده خواهد بود، اما تربیت فرزندان در کنار خانواده‌ای سالم و ارزشی می‌تواند نخبگان متعهد و اثرگذار برای جامعه اسلامی پرورش دهد.

فلاحی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی پایگاه‌های مقاومت اظهار کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی، آموزش مشاغل خانگی به خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، زنان و دختران جوان، موجب ایجاد اشتغال، بهبود معیشت و افزایش همبستگی اجتماعی در محلات شده است.

وی اقدامات فرهنگی و تربیتی پایگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: برگزاری جشن‌های تکلیف، اهدای چادر، کیف نماز و سجاده به دختران نوجوان و اجرای برنامه‌های متنوع تربیتی برای کودکان و نوجوانان، از جمله فعالیت‌هایی است که با محوریت خانواده و مسجد دنبال می‌شود

جانشین فرماندهی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان خاطرنشان کرد: وقتی پایگاه‌های مقاومت با دست خالی، اما با انگیزه بالا برای حل مشکلات محلات تلاش می‌کنند، وظیفه مسئولان دوچندان می‌شود تا از این ظرفیت عظیم مردمی حمایت کنند و با تقویت نقش مسجد، امام جماعت و نخبگان محلی، زمینه گسترش محلات اسلامی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی را فراهم کنند.