مسابقات طب رزم سپاه پاسداران امروز در بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) بهدلیل نقش مؤثر و برجستهای که در دوران دفاع مقدس در ارائه خدمات درمانی به مجروحان و رزمندگان ایفا کرده است، امروز به یکی از مراکز مهم معرفی دستاوردها و انتقال تجربیات حوزه سلامت دفاع مقدس تبدیل شده است..
سعید بینات افزود: مسابقه علمی، مهارتی امروز در بیمارستان صحرایی امام حسین (ع) نیز با هدف سنجش و ارتقای دانش تخصصی و مهارتهای علمی شرکتکنندگان در حوزه امداد و نجات، و مدیریت صحنه حادثه برگزار شد و شرکتکنندگان پس از رقابت در مراحل مقدماتی در سطح استانها، به مرحله نهایی راه یافته و منتخبین در این مرکز حضور پیدا کردند.
او افزود: در این مسابقات، تیمهای امدادی، پزشکی و پرستاری بر اساس سناریوهای از پیش تعیینشده، در حوزههایی مانند خودامدادی و دگرامدادی، کنترل خونریزی، مدیریت ترومـا، مشکلات تنفسی، تثبیت شرایط همودینامیک بیماران و فرآیند صحیح امداد و انتقال مجروحان مورد ارزیابی قرار گرفتند
معاون سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابیان اینکه این مسابقات حدود یک دهه است بهصورت مستمر برگزار میشود افزود: در دوره جاری با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از شرکتکنندگان برگزار شد و نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت نیروهای حوزه سلامت ایفا میکند
آمادگی سامانههای امداد و انتقال، تجهیزات تخصصی آمبولانسها و تحویل مصدومان به سطوح بالاتر درمانی از دیگر محورهای این رقابتها بود. عملکرد تیمها در پایان، بر اساس چکلیستهای استاندارد توسط داوران خبره ارزیابی شد.