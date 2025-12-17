

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی علویان مهر گفت: مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود ، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می‌کند.

وی افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند. فهرست حوزه‌های موضوعی و تعداد نویسندگان پراستناد هر حوزه در جدول زیر نشان داده شده است.

اسامی نویسندگان هر یک از حوزه‌های موضوعی و با جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پراستناد مؤسسه ISC به آدرس https://hcr.isc.ac قابل دسترس است.