رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از انتشار فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی علویان مهر گفت: مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود ، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری میکند.
وی افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند. فهرست حوزههای موضوعی و تعداد نویسندگان پراستناد هر حوزه در جدول زیر نشان داده شده است.
اسامی نویسندگان هر یک از حوزههای موضوعی و با جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پراستناد مؤسسه ISC به آدرس https://hcr.isc.ac قابل دسترس است.