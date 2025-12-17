پرتقال معروف بم با طعم و مزه شیرینش علاوه بر اضافه شدن به سبد شب یلدا شهروندان، به کشورهای منطقه و همسایه نیز صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،پرتقال معروف بم با طعم و مزه شیرن و لذیذش طرفداران زیادی در کشور دارد کشاورزان براشت پرتقال بم را زودتر اغاز کردند تا به شب یلدا به بازار مصرف برسد .

پیش بینی میشود ۱۶ هزار تن انواع مرکبات از باغات بم برداشت شود .

عباس رخشان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت : از سطح زیر کشتت مرکبات شهرستان بم ۲ هزار هکتار است امسال پیش بینی می شود ۱۶ هزار تن انواع مرکبات برداشت شود .

رخشان گفت: کشاورزان بم‌برداشت مرکبات و پرتقال معروف بم را زودتر اغا کرده اند تا به شب یلد بدست مردم برسد

مدیر جهاد کشاورزی بم گفت : پرتقال معروف بم در حال برداشت است تا اوخر اسفند برداشت می شود محصول امسال بسیار با کیفیت است بهترین مرکبات در بم‌تولید میشود .

رخشان افزود : پرتقال بم بازار پسندی خوبی در کشور و مشتریان خاص خودش را دارد .

مدیر جهاد کشاورزی بم‌بیان داشت : انواع مرکبات پرتقال معروف بم .نارنگی .گریفروت .لیموشیرن .پرتقال واشنگتن.و نارنج برداشت می شود .

وحدت عیدی فرماندار بم‌گفت : اقلیم خوب بم‌ مرکبات بم‌پرتقال معروف بم با طعم شیرین‌و لذید در زیر سایه نخلهای بلند قامت بم بدست می اید و با اب قنات ابیاری می شود و کاملا اورگانیک است پرتقال بم‌را متمایز کرده است .

فرماندار بم‌گفت : پرتقال بم علاوه بر صادرات، شهرت جهانی دارد .

برداشت چند روزی اغاز شده و پرتقال بم خودش را اماده میکند درشب یلدا بدست مردم عزیزمان کشور ایران برسد .



