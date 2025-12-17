پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از امدادرسانی به بیش از ١۴٠٠ نفر حادثه دیده در حوادث جوی در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رضا فلاح بیان کرد: در ٢۴ ساعت گذشته امدادگران و نجاتگران این جمعیت، یک هزار و ۴٣١ نفر متاثر از حوادث جوی آب و هوا در ١٢ شهرستان امدادرسانی کردند.
وی با اشاره به حضور ٨١ نیروی امدادی در قالب ٢۵ تیم در شهرستانهای متاثر افزود: امدادرسانیها در قالب اسکان اضطراری، رهاسازی خودروهای گرفتار در برف و کولاک، توزیع بسته غذایی، پتو و هم چنین انتقال به اماکن امن انجام شده است.
فلاح خاطرنشان کرد: هم چنین ٣٧۶ خودرو در جادههای استان کرمان در برف و کولاک گرفتار شده بودند که توسط نیروهای هلال احمر رهاسازی شدند.
این مقام مسئول تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان کرمان تا کنون در شهرستانهای ارزوئیه، رابر، فاریاب، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، شهربابک، رفسنجان، رابر، سربیژن، بافت، سیرجان، بردسیر امدادرسانی کردهاند.
لازم به ذکر است با اعلام هشدار و آمادگی از سوی سازمان مدیریت بحران بیش از ۵٠٠ امدادگر و نجاتگر در ٧٠ پایگاه امدادونجات و مرکز پیام در آماده باش کامل هستند.