مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی خبر داد: از ابتدای سال تاکنون میزان فوتی‌های تصادفات جاده‌ای در استان، ۶.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا رسول زاده به مناسبت ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل در نشست خبری افزود: در هشت ماه سال گذشته تعداد تلفات تصادفات جاده‌ای در استان ۵۲۲ نفر بود که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود و این تعداد در هشت ماه امسال به ۴۹۰ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه در کاهش و افزایش تصادفات منجر به فوت در جاده‌های آذربایجان شرقی حدود ۴۲ دستگاه و نهاد دولتی مرتبط هستند، اظهار کرد: کاهش آمار تلفات جاده‌ای امسال ناشی از بهبود وضعیت جاده‌های استان و رفع نقاط پرحادثه و پرخطر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی مرمت، لکه گیری و آسفالت ۶۰۰ کیلومتر از جاده‌های اصلی، احداث و آسفالت ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی، ارائه آموزش‌های ترافیکی برای گسترش فرهنگ رانندگی و خط کشی بیش از ۶ هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی و بیشتر از ۲ برابر میزان تعهد امسال، از جمله اقدامات این اداره کل برای کاهش آمار تصادفات جاده‌ای منجر به فوت دانست.

رسول زاده کل راه‌های استان را ۱۴ هزار کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان حدود ۳۰۰ کیلومتر آزادراه است که این استان بیشترین میزان آزادراه در کشور را به خود اختصاص داده و حدود ۱۰ هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۶۰ درصد آن‌ها آسفالت شده و برای آسفالت بقیه این راه‌ها نیز برنامه ریزی لازم انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه ۲۶ آذر به عنوان روز ملی حمل و نقل و تجلیل از رانندگان و راهداران نامگذاری شده است گفت: هر سال به همین مناسبت گردهمایی و جشنی در این استان برگزار می‌شد که امسال با هماهنگی انجمن صنفی رانندگان، هزینه این جشن برای آزادسازی حدود ۵۰ نفر از رانندگان زندانی مقصر یا غیرمقصر حادثه اختصاص یافته است.

رسول زاده با بیان اینکه اگه تعداد رانندگان زندانی کمتر از این تعداد باشد بقیه هزینه برای آزادسازی سایر زندانیان معرفی شده از سوی ستاد دیه اختصاص می‌یابد، افزود: در این کار خیر و خداپسندانه علاوه بر این اداره کل، پیمانکاران، رانندگان، شرکت‌های حمل و نقل بین المللی و داخلی و انجمن صنفی رانندگان مشارکت کردند.

وی با اشاره به علاقه مندی خیران برای مشارکت در طرح‌های راهسازی و آسفالت یادآور شد: امسال با مشارکت این افراد و بسیج، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برای راه سازی و آسفالت جاده‌های استان هزینه شد که در نوع خود بی نظیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در هشت ماهه امسال ناوگان حمل و نقل کالای استان با جا به جایی یک هزار و ۲۰۰ میلیون تن کالا به نقاط مختلف کشور، رکورد جابجایی در کل کشور را شکست و این رکورد را به نام این استان ثبت کرد.

رسول زاده با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو سنگین در جا به جایی کالا‌های اساسی از بنادر به استان مشارکت داشتند ادامه داد: در بخش مسافری نیز با توجه به اینکه این استان از استان‌های زائر فرست کشور است در اربعین حسینی و ۲۸ صفر، ناوگان حمل و نقل مسافری استان حدود ۵۰ هزار نفر را به مرز عراق و مشهد مقدس جابجا کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی با اشاره به آمادگی راهداران برای اجرای طرح عملیات زمستانی گفت: برای این منظور ۳۰ هزار تن نمک و ۳۰ هزار تن شن و ماسه در راهدارخانه‌های استان ذخیره شده است تا برای برف روبی و یخ زدایی جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار کرد: امسال میزان اعتبارات طرحهای حفظ، نگهداری و ایمن سازی راه‌های استان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رسول زاده ادامه داد: از این میزان اعتبارات، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از منابع ملی و بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع استانی برای اجرای بیش از یک هزار طرح در این بخش اختصاص یافته است.