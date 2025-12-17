همزمان با سفر قریب‌الوقوع «فیلد مارشل عاصم منیر» فرمانده ارتش و رئیس نیرو‌های دفاعی پاکستان به واشنگتن، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش فشار آمریکا بر اسلام‌آباد برای ایفای نقش در طرح پیشنهادی غزه شدت گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این رسانه پاکستانی با استناد به گزارش رویترز نوشت: انتظار می‌رود «فیلد مارشل عاصم منیر» طی هفته‌های آینده راهی واشنگتن شده و با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند، این دیدار سومین ملاقات میان دو طرف طی ۶ ماه گذشته خواهد بود و به گفته منابع آگاه موضوع غزه یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌ها خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه به دنبال تشکیل نیرویی موسوم به «نیروی تثبیت غزه» است؛ نیرویی که قرار است متشکل از نظامیان کشور‌های مسلمان باشد و مأموریت آن، برقراری ثبات موقت، نظارت بر بازسازی و مدیریت شرایط امنیتی پس از جنگ عنوان شده است.

رویترز می‌نویسد بسیاری از کشور‌ها نسبت به مشارکت در این مأموریت مردد هستند، زیرا یکی از اهداف اعلام‌نشده آن «خلع سلاح حماس» عنوان می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و واکنش شدید افکار عمومی در کشور‌های مسلمان را به دنبال داشته باشد.

به گزارش آج نیوز، تحلیل‌گران پاکستانی معتقدند این موضوع به یک چالش جدی برای اسلام‌آباد تبدیل شده است، از یک سو روابط پاکستان و آمریکا در ماه‌های اخیر رو به بهبود بوده و اسلام‌آباد به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های امنیتی واشنگتن است؛ از سوی دیگر هرگونه اعزام نیروی نظامی به غزه می‌تواند واکنش منفی گسترده داخلی را در پی داشته باشد، به‌ویژه در کشوری که حمایت از فلسطین در افکار عمومی ریشه‌دار است.

رویترز به نقل از «مایکل کوگلمین» تحلیلگر مسائل جنوب آسیا، گزارش داده است که عدم همراهی پاکستان با طرح غزه می‌تواند نارضایتی واشنگتن را در پی داشته باشد؛ مسئله‌ای که برای اسلام‌آباد در شرایط کنونی حساس تلقی می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده است، دعوت بی سابقه از «فیلد مارشل عاصم منیر» به کاخ سفید در ماه ژوئن، بدون حضور رهبران غیرنظامی پاکستان نشانه‌ای از تمرکز مستقیم واشنگتن بر نقش ارتش پاکستان در این پرونده است.

آج نیوز می‌افزاید: نگرانی اصلی در داخل پاکستان این است که اگر نیرو‌های پاکستانی تحت حمایت آمریکا راهی غزه شوند، این اقدام به عنوان همسویی با منافع آمریکا و اسرائیل تلقی شود و موجی از اعتراضات سیاسی و مذهبی را به دنبال داشته باشد.

به‌نوشته رویترز هفته‌های آینده می‌تواند در تعیین مسیر تصمیم گیری اسلام‌آباد سرنوشت‌ساز باشد؛ تصمیمی که میان حفظ روابط با واشنگتن و مدیریت حساسیت‌های داخلی توازن برقرار کند.

گفتنی است، «سناتور محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان اخیرا طی نشست مطبوعاتی گفت: پاکستان آماده مشارکت در نیروی بین المللی صلح در غزه است.

وی در عین حال تاکید کرد، پاکستان وارد هرگونه اقدام برای خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نخواهد شد.

وزیر خارجه پاکستان گفت: کشورش به دنبال تحمیل صلح نیست و یا خلع سلاح کار آن نیست بلکه هدف ما استقرار صلح است.

وی اظهار داشت، نخست وزیر پاکستان در رایزنی‌های گذشته پیرامون توافق صلح غزه موافقت اصولی خود را برای مشارکت در نیروی بین المللی صلح اعلام کرده، اما اسلام‌آباد هیچ تصمیمی برای خلع سلاح حماس ندارد.