مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: تاکنون حدود ۵۱۳ هزار هکتار از کشتهای آبی و حدود ۳۰ هزار هکتار کشتهای دیم در استان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کوروش نوروزی اظهار کرد: سطح مصوب الگوی کشت پاییزه ما برای محصولات آبی بیش از ۶۷۰ هزار هکتار و برای محصولات دیم حدود ۲۷۰ هزار هکتار است که در مجموع برنامهریزی برای ۹۳۹ هزار هکتار کشت پاییزه محصولات زراعی را در دستور کار خود داریم.
وی افزود: تاکنون حدود ۵۱۳ هزار هکتار از کشتهای آبی و حدود ۳۰ هزار هکتار کشتهای دیم در استان انجام شده است. بارندگیهای اخیر برای کشت پاییزه بسیار مؤثر بوده و حداقل یک مرحله آبیاری را برای کشتها تامین کرد.
نوروزی ادامه داد: با توجه به وابستگی کامل کشتهای دیم به بارش، کشت خیلی کمی انجام داده بودیم و پیش از این بارشها تنها حدود ۸ تا ۹ هزار هکتار در حوزه شمال استان و در شهرستان اندیمشک کشت انجام شده بود، اما پس از بارندگیهای اخیر، کشت دیم با سرعت در حال انجام است و تا امروز حدود ۳۰ هزار هکتار کشت انجام شده است.
برنامه حدود ۲۷۰ هزار هکتاری دیم با تداوم بارشها
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: کشت پاییزه استان تا اواسط دیماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تداوم بارشها، کشت برنامهریزیشده حدود ۲۷۰ هزار هکتاری دیم نیز محقق شود.
وی اظهار کرد: کشت گندم آبی پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و بیش از ۸۰ درصد سطح موردنظر کشت شده است. در زمینه کلزای آبی نیز حدود ۷۵ درصد از سطح برنامه کشت شده و سایر محصولات به صورت میانگین در کشت آبی حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارند. در بخش کشت دیم، به دلیل تاخیر در بارندگیها، این میزان کمتر و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد انجام شده است که امیدواریم در ۲۰ روز آینده به پایان برسد.
نوروزی گفت: محصولاتی که اکنون در کشت پاییزه داریم شامل گندم (آبی و دیم)، کلزا (آبی و دیم)، جو (آبی و دیم)، چغندرقند، گیاهان کینوآ، گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی و سایر سبزیهای صیفی و برگی است. کشت حبوبات و علوفه نیز عمدتا در اراضی دیم در حال انجام است.
وی اظهار کرد: در خصوص تامین نهادهها، کودهای موردنیاز مانند اوره و پتاس به طور کامل برای شهرستانها و برای سطوح زیرکشت اعلامشده تامین شدهاند و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. تنها مقداری در بحث کود فسفات، به دلیل وابستگی به واردات، چالشهایی وجود داشته که در تلاش برای رفع آن هستیم.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در مورد تامین آب کشت پاییزه گفت: امسال به دلیل خشکسالیهای اتفاقافتاده، در حوضههای مارون و کرخه با چالش و کمبود ذخایر این سدها مواجه هستیم. امیدواریم با بارندگیهای سال جاری، این نقیصه جبران شود تا بتوانیم محصولات کشتشده در این حوضهها را به خوبی آبیاری کنیم. در سایر حوزههای آبی مانند کارون و دز خوشبختانه مشکلی وجود ندارد و آب مورد نیاز کشتهایمان به طور کامل تامین خواهد شد.