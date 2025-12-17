پخش زنده
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه امروز در جهان، «منطق قدرت» جایگزین «قدرت منطق» شده است، گفت: در چنین جهانی، فقط ملتها و کشورهایی میتوانند دوام بیاورند که از قدرت کافی برخوردار باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام محمدحسنی در دیدار با کارکنان و فرماندهان پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز، با اشاره به لزوم قویتر شدن ایران اسلامی برای مواجهه با دشمنان، اظهار داشت: قویتر شدن کشور نه یک انتخاب، نه امری تشریفاتی، بلکه یک الزام است. قویسازی ملی نه مباح، نه مستحب و نه امری که بگوییم اگر بشود، بهتر است، بلکه واجب است و در حقیقت هیچ راهی جز قویترشدن پیش روی کشور وجود ندارد.
حجتالاسلام محمدحسنی ادامه داد: امروز متأسفانه در جهان، «منطق قدرت» جایگزین «قدرت منطق» شده است؛ بنابراین در چنین جهانی، فقط ملتها و کشورهایی میتوانند دوام بیاورند که از قدرت کافی برخوردار باشند؛ چراکه قدرتهای بینالمللی هم دیگر به اصول ادعایی خود، پایبند نیستند.
وی با بیان اینکه در نظام طبیعت و مناسبات جهانی، ضعف مساوی با آسیبپذیری است، گفت: ملتی که دشمنی دشمنان، زیادهخواهی مستکبران و فشارهای گوناگون را مشاهده میکند، تنها راه علاجش قویترشدن است و این موضوع امروز به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. در این مسئله، مؤمن و غیرمؤمن تفاوتی ندارند؛ همه ایرانیان یک شعار مشترک دارند و آن هم ایران قوی است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بازخوانی بیانات فرمانده معظم کل قوا درباره لزوم قویترشدن ایران اسلامی، بیان کرد: معظمله برای ایران قوی از واژه «ارکان» استفاده کردهاند؛ بنابراین آشنایی با مؤلفههای این مهم ضروری است؛ چراکه بخش مهمی از تحقق آن، بر عهده نیروهای مسلح قرار دارد.
حجتالاسلام محمدحسنی با استناد به اصل ۱۴۳ قانون اساسی، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران مأمور پاسداری از تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است و این مأموریت تنها با ارتشی باسواد، متخصص، متعهد، ماهر و کاربلد محقق میشود؛ البته برخورداری از علم بهتنهایی کافی نیست، بلکه علم باید با اندیشهورزی همراه شود تا بتواند به مؤلفه واقعی قدرت تبدیل شود.
وی امنیت و قدرت دفاعی را از دیگر ارکان اقتدار ملی برشمرد و افزود: ملت ایران باید اطمینان داشته باشد که در شرایط اضطرار، توان دفاع از خود را دارد و نیروهای مسلح باید با خلاقیت و ابتکار عمل، پاسخ قاطعی به هرگونه تهدید احتمالی بدهند. اقتصاد و رفاه عمومی نیز از دیگر ارکان مهم قدرت ملی به شمار میرود؛ چراکه معیشت مردم و آرامش خاطر آنها تأثیر مستقیمی در اقتدار کشور دارد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با اشاره به نقش سیاست، قدرت چانهزنی، دیپلماسی، فرهنگ و سبک زندگی در ارتقاء قدرت ملی ایران، خاطرنشان کرد: ملتی که در فرهنگ و سبک زندگی تابع دیگران باشد، نمیتواند مدعی قدرت واقعی شود و استقلال فرهنگی، از ارکان اساسی ایران قوی به شمار میرود.
به گزارش دفاعپرس، حجتالاسلام محمدحسنی با خانواده تعدادی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز هم دیدار و گفتوگو کرد.
وی در دیدار با تعدادی از خانوادههای معظم شهدای نیروی هوایی ارتش و نیروی پدافند هوایی ارتش در پایگاه هوایی شهید فکوری، با تجلیل از مقام شامخ و والای شهدا اظهار داشت: هیچ مقامی در جهان، به مقام شهید نمیرسد و هیچ جایگاهی با عظمت شهادت قابل مقایسه نیست؛ از همین رو پیامبر اکرم (ص) والاترین تعابیر را درباره شهدا به کار بردهاند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تأکید بر جایگاه رفیع خانوادههای شهدا، با بیان اینکه در میان انسانها کسی به مقام شهید نمیرسد و در میان بازماندگان نیز هیچکس از نظر منزلت، عظمت، احترام و جایگاه، همتراز خانوادههای معظم شهدا نیست، بیان کرد: جهاد دو قهرمان دارد؛ یک قهرمان، شهید است که با ایثار و ازخودگذشتگی، جان خود را تقدیم میکند و قهرمان دیگر، خانواده شهید است که با صبر، استقامت و پایداری، مسیر جهاد را کامل میکند.
حجتالاسلام محمدحسنی در سفر خود به تبریز با خانواده شهید سروان جعفر شهبازی، شهید ستواندوم محسن آیین از شهدای نیروی هوایی و خانواده شهید سروان جواد شادی، شهید ستوانیکم اکبر خسروی، شهید سرهنگ میثم محمدی، شهید استوار دوم حجت بابایی، شهید وظیفه حسین پورعبدالله و شهید وظیفه رضا محرمی از نیروی پدافند هوایی تبریز دیدار و گفتوگو کرد.
وی همچنین با خانواده شهیدان رضا توکلی و قادر سعادتیان از شهدای نیروی زمینی ارتش در تبریز دیدار و ضمن تجلیل از آنان، بر جایگاه والای شهدا و خانواده معظم شهدا نزد مردم قدرشناس ایران اسلامی، تأکید کرد.