رئیس دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی عظیم، پرچم زیبای ایران را بر فراز علم، دانش، مهارت و مسئولیت اجتماعی برافراشته نگاه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی امین‌ناجی در نشست هم‌اندیشی خیران و حامیان دانشگاه پیام نور با گرامیداشت یاد و خاطره خیران فقید به‌ویژه مرحوم حافظی، اظهار داشت: شما خیران عزیز میزبانان واقعی این نشست هستید و ما تنها امانت‌داران مسیری هستیم که با همت و اخلاص شما شکل گرفته است. این دانشگاه از آغاز بر پایه مشارکت مردمی و همراهی خیران بنا شده و این سرمایه معنوی، بزرگ‌ترین پشتوانه آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش پیشگامانه مدیران و مؤسسان پیشین دانشگاه افزود: در ابتدا دانشگاه پیام نور، با تلاش ها و همت دکتر ظهور و با اتکا و برپایه مشارکت مجموعه خیرین، با بیش از ۲۰۰ مرکز دانشگاهی در سراسر کشور راه‌اندازی شد؛ اقدامی که نمونه‌ای درخشان از مردم‌ پایه بودن آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس دانشگاه پیام نور با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور امروز با میزبانی حدود ۴۵۰ هزار دانشجو و بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار دانش‌آموخته، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای آموزش عالی کشور است و تاکنون ۲۳۸ شهید از میان دانشجویان، اساتید و کارکنان خود تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ شهدایی که در عرصه‌های دفاع مقدس، سلامت و صیانت از کشور جانفشانی کردند.

دکتر امین‌ناجی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور پس از ۳۸ سال فعالیت، نقش مؤثری در تربیت مدیران کشور داشته است، افزود: امروز بسیاری از مدیران، استانداران و مسئولان کشور از دانش‌آموختگان این دانشگاه هستند. همچنین بیش از ۵۸ رشته دکتری تخصصی در این دانشگاه فعال است و در کنار آموزش، حوزه پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور با بهره‌مندی بیش از ۳ هزار عضو هیأت علمی، که نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنان استاد تمام و دانشیار هستند، تاکنون بیش از ۳ هزار عنوان کتاب علمی و حدود ۴۰ نشریه علمی پژوهشی را به جامعه علمی کشور عرضه کرده و در حوزه‌هایی همچون محیط زیست و مسائل نوپدید، نقش‌آفرینی مؤثر و گاه بی‌بدیلی داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به استقبال گسترده داوطلبان از این دانشگاه در سال جاری تصریح کرد: در مهرماه امسال بیش از ۹۰ هزار دانشجوی جدید جذب دانشگاه پیام نور شدند که بیش از ۶۰ درصد آنان بانوان هستند؛ بانوانی که آینده‌سازان خانواده و جامعه‌اند. این استقبال نشان‌دهنده اعتماد عمومی به مأموریت دانشگاه در تحقق عدالت آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم، مرزی و کمتر برخوردار است.

دکتر امین‌ناجی با اشاره به توسعه مراکز رشد و نوآوری گفت: در یک‌سال‌ونیم گذشته، علاوه بر ۱۵ مرکز رشد فعال، مجوز بیش از ۵۰ مرکز رشد جدید اخذ شده و برخی از آن‌ها، از جمله در استان کردستان، به بهره‌برداری رسیده‌اند. هدف ما پیوند آموزش نظری با مهارت‌آموزی، خلاقیت، فناوری و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه است. وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه را از اولویت‌های جدی مدیریت دانشگاه دانست و افزود: با مشارکت خیران، حامیان و نهادهای اجتماعی، تلاش می‌کنیم فضاهای نیمه‌تمام و رهاشده را به مراکز فعال خدمت‌رسانی علمی و فرهنگی تبدیل کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین از راه‌اندازی بنیاد دانش‌آموختگان دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: این بنیاد با همت دانش‌آموختگان، کارآفرینان و خیران شکل گرفته و می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت پیوند دانشگاه با جامعه ایفا کند. دکتر امین‌ناجی در پایان با تأکید بر اینکه این نشست از مصادیق باقیات‌الصالحات است، خاطرنشان کرد: همه این تلاش‌ها برای آن است که در سایه همدلی، گفت‌وگو و مشارکت، جامعه‌ای آرام، سالم و تعالی‌محور بسازیم و پرچم ایران اسلامی را بر قله‌های علم، معرفت و مهارت برافراشته‌تر از همیشه نگه داریم.

خیّرین ستون‌های ماندگار تربیت نیروی انسانی و درمان دردهای ماندگار جامعه‌اند

رئیس جمعیت هلال احمر با تأکید بر نقش بی‌بدیل خیرین در توسعه علمی و انسانی کشور گفت: گردهمایی خیرین و حامیان دانشگاه پیام نور، فراتر از یک دستاورد مادی، سرمایه‌ای معنوی و ماندگار برای آینده ایران اسلامی است.

کولیوند افزود: من با افتخار از دانش‌آموختگان این دانشگاه در مقطع دکترا و پسا‌دکترا هستم و تعلق خاطر ویژه‌ای به این مجموعه علمی دارم. به همین دلیل، این حرکت را نه‌تنها یک اقدام اجرایی، بلکه یک اقدام ریشه‌دار و اثرگذار در تربیت نسل آینده کشور می‌دانم.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به سخنان خیرین در این نشست تصریح کرد: مطالب مطرح‌شده از سوی حاضران، دقیق، کارشناسی و کاملاً مبتنی بر دغدغه‌های واقعی کشور بود. این‌که در نخستین جلسه از بیان مستقیم نیازهای مالی پرهیز شد، نشان‌دهنده بزرگواری و منش اخلاقی مسئولان دانشگاه پیام نور است، هرچند همین جلسه از نظر معنوی و شناسایی ظرفیت‌های خیرین، دستاوردی بسیار ارزشمند داشت.

کولیوند با تأکید بر ضرورت شفافیت و گزارش‌دهی به خیرین گفت: تجربه ما در هلال احمر نشان داده است هر جا گزارش دقیق، صادقانه و شفاف از نتایج کمک‌ها ارائه شده، اعتماد تقویت شده و خیرین با انگیزه‌ای چندبرابر وارد میدان شده‌اند. بسیاری از کمک‌های بزرگ، نتیجه دیدن اثر واقعی یک اقدام خیرخواهانه بوده است.

وی با بیان اینکه ساخت بنا فراموش می‌شود اما درمان درد انسان‌ها ماندگار است، خاطرنشان کرد: تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و دانش‌محور، ارزشمندترین سرمایه‌گذاری است. خیرینی که امکان تحصیل، رشد و خدمت را برای جوانان مستعد فراهم می‌کنند، در واقع در آینده اداره کشور سهیم هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر در پایان با ارائه پیشنهادی به مسئولان دانشگاه پیام نور گفت: نیازمندی‌ها باید به‌صورت منسجم، دسته‌بندی‌شده و شفاف در بسترهای مجازی و سایت‌های رسمی منتشر شود و گزارش عملکرد به‌صورت مستمر در اختیار خیرین قرار گیرد. این رویکرد، نه‌تنها اعتمادساز است، بلکه موجب جذب خیرین جدید و تداوم جریان کمک‌های مردمی خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از حضور خیرین از نقاط مختلف کشور، آنان را بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی دانست و گفت: ما به همراهی شما افتخار می‌کنیم و خود را واسطه‌ای کوچک در مسیر خیر و خدمت می‌دانیم. امیدواریم با دعای خیر شما، بتوانیم در خدمت‌رسانی به مردم و تربیت نسل آینده کشور موفق باشیم.