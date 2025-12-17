پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در نشست بررسی سلامت سالمندان، بر ضرورت گسترش مراکز ارائه دهنده خدمت و مدیریت هوشمند سلامت در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این نشست که با محوریت ارتقای خدمات کلینیک تخصصی شهدای سالمند برگزار شد، بر اهمیت معاینه جامع و تمرکز متخصصین در یک مرکز واحد جهت جلوگیری از پراکندگی نظرات پزشکی و تشکیل پروفایل کامل سلامت برای سالمندان تأکید شد.
مدیریت ریسک و پیشگیری از تداخلات دارویی، از مهمترین مزایای راهاندازی این کلینیکهای جامع عنوان شد.
دکتر آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با تأکید بر لزوم گسترش ساعات کاری این مراکز در سطح استان، گفت: تمرکز ما باید بر سبک زندگی سالم و پیشگیری بهجای درمان باشد و استفاده از ظرفیت بیمه سلامت برای شناسایی به موقع بیماریها از طریق آزمایشهای تشخیصی، علاوه بر حفظ سلامت سالمندان، هزینههای درمان جامعه را در آینده به شدت کاهش میدهد.
در این جلسه همچنین ضمن ارائه راهکارهای حمایت اجتماعی، اعلام شد که با پیگیریهای صورت گرفته، شهر رشت به عنوان «شهر دوستدار سالمند» انتخاب خواهد شد تا زیرساختهای شهری و سلامت، بیش از پیش با نیازهای این قشر ارزشمند منطبق گردد.