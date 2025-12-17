فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ندسا هیچ‌گاه نیروی دریایی نامتقارن را کنار نگذاشته، گفت: توانستیم با اتکاء به دانش، برد موشک‌های خود را افزایش دهیم برسانیم و طی سال‌های گذشته تعداد بسیاری شناور تندرو فوق مدرن تولید و الحاق کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همایش هفته دانش و پژوهش را با حضور فرماندهان، پژوهشگران و استادان دانشگاهی برگزار کرد.

در این مراسم، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری سخنران ویژه همایش با اشاره به نقش فرماندهان و پژوهشگران در پیشرفت‌های نیروی دریایی سپاه گفت: «اگر امروز قدم‌های بلند برداشته‌ایم، حاصل عنایت خداوند و همت و تلاش شماست که موجب شد فرمانده معظم کل قوا ۱۷ بار از نیروی دریایی سپاه تمجید نماید.»

وی در ادامه افزود: «ما سه بار مدار صفر درجه را عبور کردیم و هیچ‌گاه نیروی دریایی نامتقارن را کنار نگذاشتیم. توانستیم با اتکاء به دانش، برد موشک‌های خود را افزایش دهیم و طی سال‌های گذشته تعداد بسیاری شناور تندرو فوق مدرن تولید و الحاق کنیم که دست‌کم ۷۰ درصد آنها موشک انداز ساخته شده است.»