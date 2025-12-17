پخش زنده
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، از آغاز اجرای طرح ساماندهی مشاوران حقوقی دستگاههای دولتی و اجرایی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سعید جریده اصل گفت: در راستای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و با هدف ساماندهی مشاوران حقوقی دستگاههای دولتی و اجرایی و با توجه به اینکه نمایندگان حقوقی، سپر دفاعی دولت در صیانت از حقوق بیتالمال هستند، این برنامه اجرا شد.
جریدهاصل افزود: امروز مقدمات آغاز این طرح با حضور مدیران ارشد حقوقی دستگاههای دولتی و اجرایی استان فراهم شد و با اجرای کامل آن امیدواریم شاهد دفاعی شایسته، مؤثر و کامل از حقوق دولت در دعاوی، بهویژه دعاوی واهی باشیم.