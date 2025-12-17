پخش زنده
۲۹ هزار رأس دام سبک علیه تب برفکی دراستان چهارمحال و بختیاری واکسیناسیون شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: واکسیناسیون بیش از ۳۲ هزار راس گاو و ۲۹ هزار راس گوسفند و بز با واکسن تب برفکی سویه نوظهور و غیر بومی دراستان در دو ماه گذشته خبر داد.
گنجی افزود: مایهکوبی دامها همچنان ادامه دارد.
به گفته وی تب برفکی بیماری ویروسی بسیار واگیردار و مخصوص نشخوارکنندگان زوج سم شامل گاو، گوسفند و بز بوده و در این دامها با علائمی از جمله تب، بی اشتهایی، تاول و سپس زخم در دهان، سم و روی پستان همراه است.
وی به دامداران برای جبران خسارت احتمالی بیماری نسبت به بیمه کردن دام خود در اسرع وقت از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی توصیه کرد.