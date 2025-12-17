به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل فولادی معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از آماده‌باش تمامی نیرو‌های راهداری استان در پی اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد و گفت: ۲۰۶ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، ۳۰۶ نفر نیروی راهدار در قالب ۴۰ اکیپ و راهدارخانه به منظور مقابله با بحران‌های احتمالی و سرویس‌دهی به مسافران و در راه ماندگان در تمامی محور‌های استان مستقر هستند.

او طول محور‌های برفگیر با ارتفاع بالای ۱۰۰۰ متر مازندران را ۳۷۰۰ کیلومتر اعلام کرد.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به کاهش دما در روز‌های آتی، افزود: ارتباط لحظه به لحظه کاربران جاده‌ای با مرکز مدیریت راه‌های مازندران مورد تاکید است.

فولادی در پایان گفت: باتوجه به کاهش دما و بارش برف و باران شدید در سطح محور‌های ارتباطی و کوهستانی استان مازندران، مرکز مدیریت راه‌های استان با ارتباط لحظه به لحظه با مسافرین و کاربران جاده‌ای پاسخگوی آخرین وضعیت راه‌های این استان است.