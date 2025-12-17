پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان از اجرای پویش یلدای مهربانی همزمان با طولانیترین شب سال، در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدمجتبی جلالی پور با اشاره به نزدیکی شب یلدا، گفت: پویش تهیه بستههای شب یلدا برای خانوادههای نیازمند با عنوان «یلدای مهربانی» به همت کمیته امداد در استان گیلان برگزار میشود.
وی، با بیان اینکه ایتام، زنان بی سرپرست و خانوارهای بد سرپرست در اولویت برای توزیع این بستههای حمایتی قرار دارند، گفت: خیّران و نیکوکاران میتوانند برای مشارکت در این پویش، کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان، ضمن قدردانی از اعتماد و همراهی همیشگی حامیان و خیّران، گفت: به منظور تسهیل در روشهای پرداخت، مردم نوعدوست استان گیلان میتوانند کمکهای خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ و یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ واریز کنند.
جلالی پور، افزود: شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ از دیگر روشهای مشارکت در این پویش میباشد.
وی در پایان با اشاره به مشارکت ۱۲ میلیاردی مردم خیّر استان در سال گذشته، اضافه کرد: پیش بینی میشود امسال میزان این مشارکت به ۲۰ میلیارد تومان برسد.