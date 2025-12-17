در پی بارش‌های شدید باران و طغیان رودخانه‌های فصلی راه ارتباطی ۳۰ روستا در شهرستان عنبرآباد به ویژه در بخش‌های جبالبارز جنوبی و دهستان امجز مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان همت بلوچی فرماندار شهرستان عنبرآباد اعلام کرد: بارش‌های شدید باران روز گذشته و امروز منجر به طغیان رودخانه‌های فصلی و بروز مشکلات جدی در مسیر‌های ارتباطی شده است.

وی افزود: محور ارتباطی عنبرآباد به توکل‌آباد به دلیل طغیان رودخانه‌ها مسدود شده و در حال حاضر مسیر جایگزین از طریق عنبرآباد به علی‌آباد قدیری در دسترس است.

بلوچی همچنین با اشاره به بارش برف شدید در دهستان امجز اظهار کرد: این بارش برف راه ارتباطی مناطق امجز به بالا را مسدود کرده است.

وی از مسدود شدن چندین راه ارتباطی دیگر در بخش جبالبارز جنوبی نیز خبر داد و بیان کرد:با توجه به شدت بالای بارش‌ها بازگشایی این مسیر‌ها پس از اتمام بارندگی‌ها انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان عنبرآباد در پایان گفت: خسارت‌ها در حال ارزیابی است و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در حال آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز، عملیات امداد و نجات را آغاز کنند.