مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به کاهش محسوس دما، از مشترکان خواست برای جلوگیری از یخ‌زدگی کنتور و لوله‌های آب اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به کاهش محسوس دما و تشدید برودت هوا در سطح استان، بر ضرورت آمادگی مشترکان برای پیشگیری از یخ‌زدگی کنتور و تأسیسات آب تأکید کرد.

بهزاد برارزاده با بیان اینکه سرمای هوا می‌تواند خسارت‌های جدی به شبکه و تأسیسات آب وارد کند، گفت: بی‌توجهی به عایق‌کاری مناسب کنتور، لوله‌ها و تأسیسات آب در روزهای سرد منجر به یخ‌زدگی، ترکیدگی لوله‌ها، قطع جریان آب و تحمیل هزینه‌های مالی به مشترکان و شبکه توزیع می‌شود.

وی افزود: استفاده از پوشش‌هایی مانند پشم شیشه، گونی و الیاف مصنوعی، خاک‌اره، پوشال پارچه و عایق‌های پلاستیکی در محفظه کنتور، بهترین راهکار برای جلوگیری از یخ‌زدگی کنتور و تأسیسات آب است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران گفت: انجام این اقدامات ساده می‌تواند از بروز مشکلات گسترده در روزهای سرد جلوگیری کرده و پایداری شبکه آبرسانی را حفظ کند.

برارزاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل، شهروندان می‌توانند با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند تا همکاران شرکت آب و فاضلاب در کوتاه‌ترین زمان نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام کنند.