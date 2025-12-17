پخش زنده
پنجمین دوره اردوهای بنیاد قرآنیان اسوه با حضور اعضای تیم ملی قاریان نونهال و نوجوان بهمن ماه امسال برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین مجید صادقی معاون پرورشی بنیاد قرآنیان اسوه با اعلام اینکه دوره پنجم اردوهای حضوری تیم ملی قاریان نونهال و نوجوان ویژه فصل زمستان در حال برنامهریزی است، گفت: زمان برگزاری این دوره از اردوها برای بهمن ماه سال جاری تدارک دیده شده است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: صحبتهای اولیه برای برگزاری این اردو در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) انجام شده است ولی هنوز قطعی نیست، اما با توجه به اینکه زمان برگزاری این دوره، مقارن با ایام دهه فجر است بنابراین به احتمال زیاد این مکان برای اردو در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: اردوهای حضوری تیم ملی قاریان نونهال و نوجوان در هر فصل برای دو یا نهایت سهروز برنامهریزی میشود و فقط در فصل تابستان با توجه به اوقات فراغت از تحصیل دانشآموزان عضو این تیم، مدت زمان برگزاری این اردو، یکهفتهای است.
معاون پرورشی بنیاد قرآنیان اسوه افزود: علاوه بر برنامه ریزی بخشهای آموزشی و پرورشی در اردو و برپایی حلقههای رشد که بخشهای ثابت این اردوی قرآنی است، به مناسبت تقارن برگزاری اردو با ایام دهه فجر، رویکرد جدی و مؤثری در زمینه ارائه محتوایی با موضوع امام (ره) و انقلاب اسلامی و ارتباط حرکت تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با مفاهیم و مضامین قرآنی، هم خواهیم داشت.