

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه، در چارچوب سیاست‌های توسعه دیپلماسی علمی و تقویت همکاری‌های دانشگاهی منطقه‌ای، نشست مشترکی با حضور دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و دکتر حیدرالنصار رایزن فرهنگی سفارت جمهوری عراق در ایران، در محل سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

این نشست با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات و مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، به بررسی نظام‌مند ظرفیت‌ها، سازوکار‌ها و الزامات گسترش همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی میان دو کشور اختصاص یافت.

دکتر محمد علی اکبری در این دیدار، با تبیین مأموریت مهارت‌محور و رویکرد کاربردی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، بر نقش این دانشگاه در توسعه آموزش‌های مبتنی بر نیاز بازار کار و انتقال تجارب مهارتی در سطح منطقه تأکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با برخورداری از شبکه گسترده مراکز آموزشی و تنوع رشته‌های مهارتی، آمادگی دارد در قالب برنامه‌های مشترک آموزشی، دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و پروژه‌های توانمندسازی سرمایه انسانی، همکاری‌های هدفمند و مبتنی بر نیاز‌های واقعی نظام آموزش عالی عراق را توسعه دهد.

در ادامه، دکتر حیدرالنصار با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی همکاری‌های علمی میان دو کشور، بر اهمیت ثبت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت آموزش عالی عراق تأکید کرد و پیشنهاد‌هایی از جمله طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی مشترک، اعطای بورسیه‌های هدفمند به دانشجویان عراقی، تبادل استاد و دانشجو، و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی مشترک را مطرح نمود.

همچنین دکتر باقری‌فرهانی، مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، با ارائه گزارشی تحلیلی از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، بر رویکرد راهبردی دانشگاه در توسعه همکاری‌های آکادمیک با کشور‌های همسایه و به‌ویژه جمهوری عراق تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین چارچوب همکاری علمی و آموزشی مشترک توافق کردند که بر اساس آن، فرآیند‌های اداری و حقوقی لازم برای درج نام دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید عراق پیگیری خواهد شد. همچنین مقرر گردید پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری علمی و آموزشی تدوین و برنامه‌ریزی لازم برای اعزام هیئتی تخصصی از دانشگاه به جمهوری عراق در آینده‌ای نزدیک انجام شود.

این نشست با تأکید بر توسعه همکاری‌های پایدار دانشگاهی، مبتنی بر منافع مشترک، انتقال دانش و تجارب مهارتی و ارتقای تعاملات علمی و فرهنگی دو کشور، به پایان رسید.