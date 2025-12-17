پخش زنده
نمایشگاه آثار صنایعدستی هنرجویان توانیاب از امروز ۲۶ آذرماه آغاز به کار کرد و تا 29 آذرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز گفت: این نمایشگاه با هدف نمایش دستاوردهای آموزشی هنرجویان دارای معلولیتهای جسمی، حرکتی و ذهنی برگزار شد و تمام آثار ارائهشده، حاصل آموزشهای تخصصی و مستمر در حوزه صنایعدستی است.
وی افزود: هنرجویان این مجموعه طی ماهها و در برخی موارد سالها، آموزشهای لازم را در رشتههای مختلف صنایعدستی فرا گرفتهاند و امروز نتیجه این آموزشها در قالب آثاری قابل عرضه، با کیفیت و دارای ظرفیت ورود به بازار، در معرض دید عموم قرار گرفته است.
خدادادی گفت: آثار ارائهشده شامل تولیدات هنرجویان در رشتههای قلمزنی، چاپ باتیک، معرق و سفالگری است که هر یک نیازمند مهارت، تمرکز و خلاقیت بالاست و نشان میدهد افراد دارای معلولیت، در صورت فراهم شدن بستر مناسب، توانایی خلق آثار ارزشمند و حتی رقابتی را دارند.