پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از دغدغهمندی فعالان برای احیا و گسترش خوراک و غذاهای سنتی کرمان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان بر نقش راهبردی خوراک بومی در معرفی هویت فرهنگی استان و تنوعبخشی به محصولات گردشگری تأکید و از دغدغهمندی فعالان این حوزه برای احیا و گسترش خوراک و غذاهای سنتی کرمان قدردانی کرد.
مرتضی نیکرو چهارشنبه ۲۶ آذر در نشست با جمعی از اعضای انجمن گردشگری غذا و خوراک استان کرمان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر خوراک و غذاهای بومی استان اظهار کرد: خوراک، آیینه تمامنمای فرهنگ، آداب، رسوم و شیوه زیست مردمان هر منطقه است و گردشگری خوراک میتواند روایتگر بخش مهمی از هویت فرهنگی کرمان باشد.
وی با قدردانی از دغدغهمندی اعضای انجمن گردشگری غذا و خوراک برای طرح، ثبت و گسترش خوراک استان افزود: ذائقه همهپسند خوراک کرمان، مزیتی مهم در توسعه گردشگری خوراک است و این ویژگی میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.
نیکرو با تأکید بر لزوم اتصال زنجیره گردشگری به گردشگری خوراک بیان کرد: روایتگری غذاها و خوراکهای سنتی و بومی کرمان در کنار معرفی شیرینیهای محلی، سنتی و خانگی، میتواند تجربهای ماندگار برای گردشگران ایجاد کند و به افزایش ماندگاری آنان در مقصد کمک کند.
وی برگزاری رویدادهای گردشگری خوراک در اماکن تاریخی، فرهنگی و هنری را یکی از رویکردهای مهم این اداره کل میراث فرهنگی دانست و اظهار کرد: این رویدادها فرصت مناسبی برای معرفی داشتهها و ظرفیتهای استان در حوزه خوراک و غذاهای سنتی فراهم میکند و به همافزایی میان فعالان این حوزه میانجامد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان همچنین از پیشبینی راهاندازی میز گردشگری خوراک استان کرمان در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران خبر داد و بیان کرد: این میز میتواند بستری مناسب برای معرفی توانمندیهای خوراک کرمان و ایجاد ارتباط مؤثر با فعالان و سرمایهگذاران حوزه گردشگری باشد.
وی در پایان با اشاره به فعالیت میز گردشگری خوراک در ادارهکل میراثفرهنگی کرمان گفت: راهاندازی این میز با هدف گسترش تعامل، همافزایی و انسجام میان همه فعالان گردشگری خوراک استان انجام شده و حمایت از ایدهها و برنامههای خلاقانه در این حوزه بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.