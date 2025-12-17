وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای روسی خود در مسکو گفت: روابط اقتصادی ایران و روسیه به‌طور قابل توجهی، گسترش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، آقای عراقچی در نشست خبری مشترک با همتای روسی اش در مسکو، همکاری‌های دوجانبه را در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل برشمرد و افزود: همکاری‌های دوجانبه به ویژه در طرح راهبردی گذرگاه شمال - جنوب و قطعه رشت - آستارا در حال پیشرفت است.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: تجارت دوجانبه نیز روندی افزایشی دارد و زمینه‌های جدیدی برای توسعه آن در حال پیگیری است.

رئیس نهاد سیاست خارجی همچنین از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با ۱۷ کارگروه تخصصی در اسفند، خبر داد.

آقای عراقچی گفت: امروز مذاکراتی بسیار نزدیک، دقیق و جزئی در تمام حوزه‌ها، شامل مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، برگزار شد.

وی افزود: روابط دوجانبه در سال‌های اخیر به ویژه امسال گسترش چشمگیری یافته و با امضای معاهده مشارکت جامع دو کشور، همکاری‌ها وارد مرحله‌ای جدید شده و شتاب بیشتری گرفته است.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: این معاهده اکنون وارد مرحله اجرایی شده است و دو طرف بر اساس چشم‌انداز ترسیم شده در آن در حال حرکت‌اند.

آقای عراقچی همچنین گفت: در توافقی که امروز با وزیر امور خارجه روسیه، به امضا رسید، دستور کار وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تعیین شد که به عنوان نقشه راه همکاری‌های سه‌ساله آینده مورد عمل قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه، روابط ایران و روسیه را دارای ماهیتی جامع و همه‌جانبه دانست و افزود: در یک و نیم سال گذشته، رئیسان جمهور ایران و روسیه پنج بار دیدار کردند که این نشان‌دهنده سطح بالای روابط دوجانبه است.

رئیس نهاد سیاست خارجی اضافه کرد: دیدار و رایزنی‌های منظم میان وزرای امور خارجه دو کشور نیز به طور مستمر ادامه داشته است و آخرین دیدار رئیسان جمهور، جمعه گذشته در عشق‌آباد برگزار و مسائل دوجانبه و بین‌المللی، بررسی شد.

آقای عراقچی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مقاومت ایران در دفاع از حقوق هسته‌ای اش تاکید کرد: ایران به عنوان عضوی متعهد به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، به تمام تعهداتش پایبند است، اما بر اساس همین معاهده از حقوق قانونی اش صرف‌نظر نخواهد کرد.

وی یادآور شد: استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، به ویژه غنی‌سازی، حق مسلم ایران است و این حق باوجود حمله‌های انجام شده، همچنان پابرجاست.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران اگرچه به برخی ساختمان‌ها و تجهیزات، آسیب وارد کرده است، اما نه توانسته فناوری بومی کشور را از بین ببرد و نه اراده جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند.

آقای عراقچی همچنین گفت: در حوزه بین‌المللی هم میان ایران و روسیه، اشتراک نظر روشنی برای مقابله با نظام سلطه، زورگویی و استاندارد‌های دوگانه کشور‌های غربی به‌ویژه آمریکا، وجود دارد.

هماهنگی عملیاتی تهران - مسکو در مقابله با تحریم‌های واشنگتن

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ایران و روسیه در زمینه مقابله با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، همکاری اقتصادی، تبادل تجربه و هماهنگی‌های عملیاتی دارند و از ابتکار‌های بین‌المللی برای مقابله با اقدام‌های قهرآمیز و تحریم‌های یک‌جانبه حمایت می‌کنند.

آقای عراقچی در نشست خبری مشترک با همتای روسی اش در مسکو افزود: تهران و مسکو برای مقابله با تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه اشتراک نظر دارند و از طریق سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، همکاری می‌کنند. دو کشور در نهاد‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضوند و تعامل مشترک شان را به طور فعال پیگیری می‌کنند.

وزیر امور خارجه گفت: در این چارچوب، گروه دوستان منشور ملل متحد با عضویت ایران، روسیه، چین و دیگر کشور‌ها تشکیل شده و ایران از هر اقدام بین‌المللی در مقابله با نظام سلطه، زورگویی و قلدری آمریکا حمایت می‌کند.

رئیس نهاد سیاست خارجی، مشورت‌های امروز با همتای روسی اش را بسیار خوب و با مواضع کاملاً روشن دانست و تاکید کرد: ایران معتقد است امنیت و ثبات در مناطق قفقاز و آسیای مرکزی باید توسط کشور‌های همان منطقه تأمین شود.

آقای عراقچی گفت: در همین چارچوب، ایران؛ سازوکار «۳+۳» را برای قفقاز پیشنهاد داده است و این مسیر را به طور جدی پیگیری می‌کند. در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست آتی وزرای امور خارجه این سازوکار، در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: ایران به طور قاطع با حضور هرگونه نیروی خارجی در منطقه قفقاز، مخالف است و این موضع را به همسایگان و شرکای منطقه‌ای اعلام کردیم.

وزیر امور خارجه افزود: ایران و روسیه در این زمینه، موضعی مشترک دارند و بر این باورند که هیچ قدرت یا کشور خارج از منطقه نباید در امور امنیتی قفقاز مداخله کرده یا ثبات منطقه را تهدید کند.

آقای عراقچی همچنین درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا گفت: طرف مقابل با عملکردش به دیپلماسی و اصل مذاکره، خدشه وارد کرده است با این حال، چنانچه رویکردش را اصلاح کرده و برای گفت‌وگویی برابر، محترمانه و مبتنی بر منافع متقابل، آمادگی واقعی نشان دهد، ایران موضوع مذاکره را دوباره بررسی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه در این حال تصریح کرد:، اما در شرایط کنونی، نشانه‌ای قانع‌کننده از چنین آمادگی‌ای، مشاهده نمی‌شود.

رئیس نهاد سیاست خارجی افزود: تجربه یک سال گذشته نشان داده که برداشت آمریکا از مذاکره، نه گفت‌و‌گو، بلکه تحمیل و دیکته کردن مواضع است. مذاکره واقعی، فقط زمانی امکان‌پذیر است که طرف مقابل، رویکردش را تغییر دهد و به گفت‌وگویی منصفانه، متوازن و از موضع برابر، تن دهد.

آقای عراقچی اظهار داشت: بدیهی است اهدافی که از طریق فشار و اقدام نظامی محقق نشده است، پشت میز مذاکره هم قابل تحمیل نخواهد بود. میز مذاکره باید بر پایه احترام متقابل، توازن و تأمین منافع مشترک شکل بگیرد.

وی درباره احتمال مذاکره ایران و سه کشور اروپایی هم تاکید کرد: این کشور‌ها دیگر هیچ ظرفیتی برای مذاکره ندارند، زیرا با فعال سازی غیرقانونی مکانیسم ماشه، عملاً آخرین ابزار و ظرفیت مذاکراتی شان را از دست دادند؛ پس ایران دلیلی برای گفتگوی مجدد با آنان نمی‌بیند.

وزیر امور خارجه همچنین درباره همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفت: ایران اگرچه به تعهداتش در چارچوب «NPT» پایبند است، اما تأکید می‌کند که حمله‌های اخیر به تأسیسات هسته‌ای، واقعیت‌های میدانی را تغییر داده و آژانس، فاقد پروتکل‌های لازم برای بازرسی از مراکزی است که به آن حمله شد.

آقای عراقچی خاطرنشان کرد: تا زمان تعیین چارچوب‌های جدید برای مقابله با تهدید‌های ایمنی و امنیتی، امکان بازرسی از این مراکز، وجود ندارد.

وزیر امور خارجه یادآور شد: با توجه به ابطال توافق قاهره در پی اقدام‌های خصمانه غرب، مطابق قانون مجلس، تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های آژانس، منحصراً بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.