سومین دوره مسابقات جام پرچم روستاییان و عشایر کشور در مرحله استانی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سومین دوره این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و در رشتههای مینی فوتبال والیبال ۴ نفره، چوبکشی، هفت سنگ مهارتی، بازیهای کامپیوتری و الکترونیکی و دومیدانی در شهرستانهای سراسر استان درحال برگزاری است.
شهرستان شهرضا در دو بخش آقایان و بانوان در ۲ رشته مینی فوتبال و والیبال ۴ نفره میزبان ورزشکاران منطقه جنوب استان بوده است.
سومین دوره مسابقات جام پرچم روستاییان و عشایر کشور در ۵ مرحله بخش، شهرستان، استان، منطقهای و در پایان مرحله کشوری آن برگزار خواهد شد.