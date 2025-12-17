پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف و توقیف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی قیصری گفت: در راستای مقابله با پدیده قاچاق و جمعآوری دستگاههای غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، مأموران پاسگاه رودپی ساری با انجام اقدامات پلیسی موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز از یکی از شهرکهای صنعتی سطح حوزه شدند.
وی افزود: این دستگاهها بدون مجوز قانونی فعالیت میکردند و پس از شناسایی، جمعآوری و توقیف شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: برابر نظر کارشناسان مربوطه، ارزش ۶ دستگاه ارز دیجیتال کشفشده حدود ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ قیصری افزود: شهروندان میتوانند هرگونه گزارش و اطلاعات خود درباره فعالیتهای غیرقانونی را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی یا سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی به پلیس اطلاع دهند.