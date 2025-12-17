به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: این آمار با توجه به بارندگی، لغزندگی جاده‌ها و تردد بالا در این نقاط، آمار قابل قبولی است.

سرهنگ علی مولوی افزود:رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه بیشتر شهروندان به نکات ایمنی درتردد‌های برون‌شهری با توجه به بارندگی شبانه روز قبل درمحور‌های مواصلاتی غرب اصفهان، نقش مؤثری در کاهش وقوع تصادف‌ها داشت.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تا سه روز آینده از سفر‌های غیرضروری برون‌شهری خودداری کنند، ادامه داد: در صورت ضرورت سفر، شهروندان پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده، آخرین وضعیت شرایط جوی و راه‌ها را جویا شده و زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی و زمستانی لازم را به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه اصفهان گفت: شهروندان همچنین هنگام رانندگی، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کرده و در محور‌های مه‌گرفته از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.

مولوی گفت:: با توجه به اینکه کامیون‌های کشنده تک محور نسبت به کشنده‌های جفت محور بیشتر در معرض واژگونی و قیچی شدن در جاده‌های لغزنده قرار دارند، به رانندگان این نوع خودرو‌ها توصیه می‌شود تا عادی شدن شرایط جوی، از تردد در محور‌های برف‌گیر یا دارای یخبندان در استان خودداری کرده و در صورت امکان از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.