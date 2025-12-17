پخش زنده
امروز: -
۶ نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی مراکز شبانه روزی بهزیستی استان یزد با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با بهره برداری از این نیروگاههای خورشیدی ضمن کمک به رفع ناترازی انرژی، برق مورد نیاز این مراکز شبانه روزی نیز تامین خواهد شد.
برای احداث هر یک از این نیروگاههای خورشیدی بالغ بر ۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
امروز همچنین شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان تشکیل و گزارش اقدامات و فعالیتهای بهزیستی در بخشهای مختلف بخصوص در حوزه مشارکتها بررسی شد.
به گفته هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد، سال گذشته در مجموع بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان مشارکتهای نقدی، غیر نقدی و خدمات مردمی به بهزیستی استان یزد بوده که در سال جاری، تاکنون این مبلغ به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است.
بررسی مسائل و مشکلات موسسات خیریه در بخشهای مختلف از جمله لزوم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغال، توزیع عادلانه اعتبارات و درآمدهای مسئولیتهای اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجمع خیران بهزیستی استان یزد نیز امروز به عنوان اولین مجمع استانی و با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور تشکیل شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مجمع حامل خبرهای خوبی بود. اولین موضوع تامین جهیزیه ۵۰ درصد از زوجهای تحت حمایت بهزیستی در سال جاری بود که از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد.
۲ هزار و ۴۰۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این سازمان در استان نیز امسال کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند کرد.
از سوی دیگر، تمامی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی و عشایری و همچنین هزار و ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر استان بیمه اجتماعی رایگان خواهند شد.
۱۶۰ واحد مسکونی نیز علاوه بر تعهدات قبلی این سازمان در استان یزد ساخته خواهد شد و خانوادههای دارای دو معلول در استان هم خانه دار خواهند شد.
حسینی ادامه داد: میخواهیم در این سازمان، مشارکتهای مردمی را در بخشهای مختلف افزایش دهیم.
استاندار هم با تجلیل از نقش خیران در فعالیتهای بهزیستی استان گفت: کسانی که در این حوزه گام بر میدارند کاری نیک و خداپسندانه و اثربخش انجام میدهند که باید همواره قدردان آنان باشیم.
در سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به یزد، یک مرکز نگهداری بیماران اوتیسم نیز فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز ظرفیت نگهداری ۱۲ نفر از بیماران اوتیسم را داراست.