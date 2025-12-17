حفاظت از سرمایه مردم در طرح خانهریز
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران گفت: ما در طرح خانهریز مردم را در سود ساخت وساز شریک میکنیم و نسبت به تورم در ملک، از سرمایهها صیانت میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
نوید خاصهباف امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: قرارداد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت در ساخت یکی از موضوعاتی است که سازمان سرمایه گذاری در این سالها دنبال کرده است.
وی افزود: از جمله مواردی که سازمان سرمایه گذاری در آن مشارکت کرده، مجتمع اداری-تجاری مرداس است که عوارض شهرداری در ساخت را تبدیل به قدرالسهم برای شهرداری کردیم و بر اساس آن پس از تکمیل طرح، ۱۲.۵ درصد این مجتمع متعلق به شهرداری تهران شده است.
خاصهباف ادامه داد: به وسیله ضمانت نامه های بانکی قرارداد را به صورتی محکم می بندیم که در صورت قصور و کوتاهی شریک سازنده و تاخیر در ساخت، بخشی از قدرالسهم بر اساس قرارداد به شهرداری واگذار شود. برای مثال اخیراً در یک پروژه مشارکتی در منطقه ۱۸ به دلیل قصور سازنده، ۱۶ درصد بیشتر از قراداد اولیه به شهرداری واگذار شده است.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با اشاره به طرح خانهریز اضافه کرد: هیئت کارشناسی بر اساس پیشرفت فیزیکی و تورم و قیمت منطقه، قیمت کل طرح را مشخص می کند و طی ساخت و قبل از تکمیل طرح، اگر فردی بخواهد سهم خانهریز خود را بفروشد می تواند این فروش را به افراد دیگر انجام دهد و در قیمت گذاری نیز عدد اعلامی می تواند مثبت - منفی ۷ درصد باشد اما شهرداری نیز آماده است که در صورت به فروش نرفتن آن، اگر فروشنده تا منفی ۷ درصد قیمت خانهریز را کاهش دهد آن خانهریز را خریداری کند.
وی عنوان کرد: در بحثهای حقوقی نیز یک کمیته ۷ نفره همه موارد طرح را بررسی کردند و این بررسیها با جزئیات بیشتر همچنان ادامه دارد.
خاصهباف در پاسخ به سوالی درباره روند و چگونگی ادامه پیدا کردن این طرح و سرمایهگذاری ها با توجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی این دوره از مدیریت شهری بیان کرد: ما در این دوره ۵۴ قرارداد قبلی مشارکت در دورههای قبل را احیا کردیم و نباید به بهانه اینکه در ماه های پایانی این دوره قرار داریم فعالیت ها و کارها را متوقف کنیم.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح خانه ریز پل ارتباطی بین بخش خصوصی و مردم است، گفت: همچنین در بحث پلتفرم ها و موضوع بخش خصوصی نیز با ۱۶ مجموعه استارتاپی افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند جلساتی برگزار کردیم و با یکی از این مجموعه ها برای این طرح در حال کار هستیم و در واقع، آن مجموعه با ما شریک هستند و در واقع شهرداری با این کار از بخش خصوصی نیز حمایت می کند اما در نهایت سامانه ما یکپارچه شده و ورودی آن سامانه شهرزاد است.
وی یادآور شد: از بخش خصوصی دعوت می کنیم تا ایده های خود را ارائه کنند و ما از ابزارهای حاکمیتی استفاده و این مدل ها را برای مردم شفاف سازی کنیم و کار را پیش ببریم. این بستری است که همه آحاد و بخش خصوصی و پلتفرمها میتوانند شرکت کنند و ما بسترسازی ها را انجام میدهیم تا در این بستر کار پیش برود. ما به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی نیستیم و تسهیلگری انجام می دهیم و حتی سعی میکنیم بین بخشهای خصوصی رقابت ایجاد کنیم. ما در سازمان از ایده مردمی، ساخت وساز، طراحی مدل های جدید و ایدههای خلاقانه حمایت میکنیم.
خاصهباف افزود: کارزار های تبلیغاتی برای طرح خانهریز شکل گرفته و بعد از رفع ابهامات طرح برای اصحاب رسانه این تبلیغات نیز انجام خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران ادامه داد: ما در طرح خانهریز مردم را در سود ساخت وساز شریک می کنیم و نسبت به تورم در ملک، از سرمایه ها صیانت میکنیم.
وی اضافه کرد: افشای شفاف و صادقانه در مورد طرح خانهریز در سامانه انجام خواهد گرفت و حتی بازدید از طرح نیز در نظر گرفته میشود و سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران، طبق تعهدات پاسخگو خواهد بود.
خاصهباف عنوان کرد: در این طرح، خرید در هر طرح حداقل یک خانه ریز و حداکثر به اندازه یک واحد در آن طرح توسط یک فرد است. ضمن اینکه سرمایه هایی که شهرداری از خانهریز دریافت می کند برای ساخت آن طرح هزینه نمی شود و در سایر طرحهای شهر خرج می شود؛ چرا که یک طرح مشارکتی بر اساس تعهد سازنده و سرمایهگذار ساخته میشود.