صداقت و گفت‌و‌گو، کلید مشارکت جوانان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمدباقر فرهند امروز در مصاحبه زنده رادیویی، با اشاره به اهمیت انتخابات شورا‌های شهر و روستا، بر تأثیر مستقیم مشارکت مردم در ساختن آینده شهری تأکید کرد.

او با یادآوری شعار حوزه روندپژوهی «امروز، فرداست» اظهار کرد: هر کاری که امروز انجام می‌دهیم، آینده شهر و زندگی شهروندان را شکل می‌دهد؛ بنابراین نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم.

او در خصوص منابع رسمی اطلاع‌رسانی انتخاباتی به مردم توصیه کرد: وزارت کشور و استانداری البرز مرجع رسمی اخبار انتخاباتی هستند و کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات، اخبار را از طریق معاونت سیاسی استانداری و اداره کل سیاسی انتخابات اطلاع‌رسانی می‌کند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی استان البرز به اقدامات این کمیته نیز اشاره کرد و گفت: ما در کنار رسانه‌ها حضور داریم، محتوا تولید می‌کنیم، اطلاعیه‌ها و پوستر‌های انتخاباتی را طراحی می‌کنیم و از خبرنگاران و رسانه‌ها برای پوشش مناسب اخبار انتخابات حمایت می‌کنیم.

او از رونمایی تمبر انتخابات و پوستر‌های جذاب برای آشنایی مردم با قوانین و مقررات انتخاباتی خبر داد.

فرهند درباره ترغیب مردم به مشارکت ویژه جوانان و خانواده‌ها اضافه کرد: صداقت و شفافیت اولین گام برای جلب مشارکت است. خانواده‌ها باید با فرزندان خود روراست باشند و فضای گفت‌و‌گو در خانواده و جامعه ایجاد کنند.

رئیس کمیته انتخابات استان البرز همچنین از انجمن‌ها، سمن‌ها و مراکز تخصصی برای مشارکت مستقیم مردم در امور شهری یاد کرد و افزود: آشنایی مردم با فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌های عملی شورا‌ها باعث افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی خواهد شد.

او با اشاره به ضرورت پرهیز از دو قطبی‌سازی و وعده‌های غیرعملی انتخاباتی گفت: مردم با مشارکت فعال و آگاه می‌توانند نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی شهری و روستایی ایفا کنند.