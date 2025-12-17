پخش زنده
پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین با حضور ۳۰۰ فعال فرهنگی از ۱۲ کشور در مشهد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: این کنگره فرصتی بینظیر برای تبادل تجربیات، بهرهمندی از ظرفیتهای فعالان اربعینی و ایجاد همافزایی میان فعالان داخلی و بینالمللی است.
حجتالاسلام حمید احمدی افزود: حدود ۳۰۰ فعال فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانهای و فضای مجازی از ۱۲ کشور ایران، عراق، بحرین، عربستان، فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، پاکستان، افغانستان و چند کشور آفریقایی در این برنامه حضور دارند تا آخرین برنامهریزیها و هماهنگیهای فرهنگی برای اربعین سال آینده انجام شود.
او با اشاره به انجام اقدامات و برنامهها با حضور اعضای ستاد اجرایی کمیته فرهنگی اربعین در قم، اعلام کرد: پنجمین کنگره بینالمللی فعالان فرهنگی اربعین برای نهایی شدن برنامهها از دیروز، ۲۵ آذر آغاز شده است و تا ۲۸ آذر، در مشهد ادامه دارد.
احمدی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص، تصریح کرد: در این جلسات تغییراتی در ساختار کمیسیونها ایجاد شد تا کنگره، پرمحتوا و باشکوهتر برگزار و برنامهریزیها به شکل دقیق و بهموقع انجام شود.
وی تأکید کرد: با حضور میهمانان با تخصصهای مختلف از هر ملیت، زمینه بهرهمندی بیشتر از ظرفیتهای فعالان اربعینی فراهم میشود و تلاش داریم این رویداد به تجربهای جهانی و تأثیرگذار تبدیل شود.