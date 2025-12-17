پخش زنده
برف در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری بارید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هواشناسی استان از شدت بارشها برای امروز خبر دادو افزود: سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی میشود.
رئیس پلیس راه استان از لغزندگی محورهای شهرکرد، فارسان، بن، خانمیرزا، فلارد، کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن و کوهرنگ خبر داد و گفت: هماکنون تمامی جادههای این استان باز و تردد در آنها روان است.
سرهنگ حسین پورافزود: بر اثر بارش برف تردد از گردنههای چری، شاه منصوری، گوشنگلی، دشت زری، دالوران، خلک و بخش بازفت با زنجیر چرخ امکانپذیر است.