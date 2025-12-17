پخش زنده
امروز: -
کشت گلخانهای، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف آب و تداوم تولید در بخش کشاورزی است و در شهرستان رزن، این مهم در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهریار شعبانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن میگوید: تاکنون ۴۰ هکتار گلخانه در این شهرستان ساخته شده که محصولات اصلی آن فلفل دلمهای، گوجهفرنگی و خیار است.
به گفته او، سالانه حدود ۸ هزار تن محصول در این واحدها تولید میشود که فلفل دلمهای به کشور روسیه و گوجهفرنگی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود، این واحدها برای حدود ۴۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کردهاند.
فرهاد جهانیان، فرماندار شهرستان رزن نیز با اشاره به برنامههای توسعهای گفت: از ابتدای امسال، توسعه کشت گلخانهای با هدفگذاری هزار هکتار در شهرستان رزن آغاز شده است.
به گفته او، تا پایان آذرماه، ۵۶۰ هکتار تقاضای احداث گلخانه به دبیرخانه ستاد توسعه گلخانهها ارسال شده که از این میزان، ۱۲۰ هکتار مجوز احداث دریافت کرده است. هماکنون ۲۴ گلخانه در سطح شهرستان در دست احداث است و ۵۰ واحد دیگر نیز بهزودی کلنگزنی خواهد شد.
در کنار برنامههای توسعهای، گلخانهداران موفق نیز در شهرستان رزن فعالیت دارند.
خانم نصیری شرف چهار سال پیش گلخانه خود را در روستای امیریه راهاندازی کرده و زمینه افزایش تولید و اشتغال پایدار را فراهم کرده است.
همچنین در روستای خنجرآباده بخش سردرود، گلخانه آقای نادری با ۱۲ سال سابقه فعالیت، برای نخستین بار کشت موز را در گلخانه خود انجام داده است.
به گفته کشاورزان و کارشناسان، کمآبی مهمترین عامل گرایش به احداث گلخانهها در شهرستان رزن است.
توسعه کشت گلخانهای میتواند نقش مؤثری در مدیریت منابع آب، تقویت تولید و رونق اقتصادی این شهرستان داشته باشد.