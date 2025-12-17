به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آبگرفتگی بخشی از سالن فرودگاه به دلیل شدت بارندگی‌های موج دوم سامانه بارشی جنوب کشور اعلام کرد: خدمات فرودگاهی با استفاده از تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تخلیه آب و نظافت محوطه سالن فرودگاه کردند.

فرودگاه بین المللی کیش امروز با ۲۹ پرواز ورودی و ۲۸ پرواز خروجی به مسافران و گردشگران خدمات رسانی می‌کند.

مسافران برای آگاهی دقیق از زمان پرواز‌ها قبل از اعزام به فرودگاه با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.