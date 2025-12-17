پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از برطرف شدن آبگرفتگی بخشی از سالن فرودگاه بین المللی به دلیل بارندگیهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آبگرفتگی بخشی از سالن فرودگاه به دلیل شدت بارندگیهای موج دوم سامانه بارشی جنوب کشور اعلام کرد: خدمات فرودگاهی با استفاده از تجهیزات در کوتاهترین زمان نسبت به تخلیه آب و نظافت محوطه سالن فرودگاه کردند.
فرودگاه بین المللی کیش امروز با ۲۹ پرواز ورودی و ۲۸ پرواز خروجی به مسافران و گردشگران خدمات رسانی میکند.
مسافران برای آگاهی دقیق از زمان پروازها قبل از اعزام به فرودگاه با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.