به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته زن، مراسم تجلیل از جمعی از خانواده‌ها و مادران شهدای والامقام و بانوان تأثیرگذار استان کردستان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی برگزار شد.

در این مراسم، استاندار کردستان ضمن اشاره به اهمیت نقش کمتر دیده‌شده زنان خانه‌دار، گفت: نقش این قشر در استحکام بنیان خانواده و تربیت نسل آینده، بنیادین و غیرقابل جایگزین است.

آرش زره‌تن لهونی با بیان اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به بهره‌گیری از ظرفیت بانوان دارد، افزود: حضور مؤثر زنان در عرصه مدیریت یکی از اولویت‌های دولت است و این رویکرد در استان کردستان نیز به‌خوبی نمود یافته است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حمایت از بانوان اشاره کرد و گفت: کاهش ساعت کاری بانوان دارای فرزند خردسال و ایجاد امکان دورکاری در روز‌های پنجشنبه از جمله برنامه‌های حمایتی در این زمینه است.

ماموستا رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به اهمیت نقش بانوان در جامعه، اظهار داشت: دین مبین اسلام جایگاه والایی برای زنان و مقام مادر قائل شده است.

در ادامه این مراسم، مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری کردستان با تأکید بر لزوم حمایت‌های قانونی از زنان و تسهیل مسیر ادامه تحصیل و دستیابی آنان به پست‌های مدیریتی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند صدای بانوان را منتقل و پیگیر مطالبات آنان باشند.

همزمان با این مراسم، شهر‌های بانه و مریوان نیز میزبان همایش «بانوی با شکوه ایرانی» بودند و در آن از بانوان تأثیرگذار تجلیل شد.

همچنین ویژه‌برنامه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته زن با حضور اقشار مختلف مردم در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج برگزار شد.